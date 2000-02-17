Раздел: Авто
Классический Mini Cooper превратили в электрокар
Тираж модифицированной модели составит не более 100 машин.
Британское ателье Swindon Powertrain, специализирующееся на электро преобразованиях классических автомобилей, к своему юбилею выпустило необычное авто. На этот раз модификации подверглась малолитражка Mini, которую показали на проходящем сейчас Лондонском автосалоне классических автомобилей 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Переоборудованный автомобиль назвали Swind E Classic Mini, и заявили, что таких машинок будет выпущено лимитированной версией в количестве не более 100 штук.
Swind E Classic Mini – это четырехместный электромобиль, с которого был снят оригинальный двигатель, коробка передач и топливная система. Вместо них машина получила 24 кВт*ч аккумуляторную батарею и электродвигатель мощностью 110 л.с. (80 кВт). Все это наделило его способностью разгоняться до сотки за 9,3 секунды, и набирать максимальную скорость до 130 км/ч.
При весе в 720 кг и низком центре тяжести, одного заряда батареи электрифицированному Mini хватит на 200 км, что сделает электрокар отличным городским авто.
Еще одним преимуществом электрификации малолитражки стало увеличенное внутреннее пространство и 200-литровый объем багажника, образовавшиеся в результате удаления топливного бака.
Салон также подвергся модернизации. Теперь в нем есть подогрев кожаных сидений, заднего и переднего стекол, а также пола. Появилось и все то, что требуется современному человеку для синхронизации автомобиля со смартфоном, вместе с функциями Apple CarPlay и Android Auto. А в перечне дополнительных опций значится гидроусилитель руля и климат-система.
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Вот только вся эта красота будет совсем недешевым удовольствием. В связи с большой популярностью Mini среди потребителей, стоимость его электрической версии стартует с 79 000 фунтов стерлингов, что равняется примерно $100 000. Однако, это будет первая, пусть и ограниченная, но все же серия электрифицированных Mini.
Британское ателье Swindon Powertrain, специализирующееся на электро преобразованиях классических автомобилей, к своему юбилею выпустило необычное авто. На этот раз модификации подверглась малолитражка Mini, которую показали на проходящем сейчас Лондонском автосалоне классических автомобилей 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Переоборудованный автомобиль назвали Swind E Classic Mini, и заявили, что таких машинок будет выпущено лимитированной версией в количестве не более 100 штук.
Swind E Classic Mini – это четырехместный электромобиль, с которого был снят оригинальный двигатель, коробка передач и топливная система. Вместо них машина получила 24 кВт*ч аккумуляторную батарею и электродвигатель мощностью 110 л.с. (80 кВт). Все это наделило его способностью разгоняться до сотки за 9,3 секунды, и набирать максимальную скорость до 130 км/ч.
При весе в 720 кг и низком центре тяжести, одного заряда батареи электрифицированному Mini хватит на 200 км, что сделает электрокар отличным городским авто.
Еще одним преимуществом электрификации малолитражки стало увеличенное внутреннее пространство и 200-литровый объем багажника, образовавшиеся в результате удаления топливного бака.
Салон также подвергся модернизации. Теперь в нем есть подогрев кожаных сидений, заднего и переднего стекол, а также пола. Появилось и все то, что требуется современному человеку для синхронизации автомобиля со смартфоном, вместе с функциями Apple CarPlay и Android Auto. А в перечне дополнительных опций значится гидроусилитель руля и климат-система.
Читайте также: Cadillac Escalade оснастили мощной броней
Вот только вся эта красота будет совсем недешевым удовольствием. В связи с большой популярностью Mini среди потребителей, стоимость его электрической версии стартует с 79 000 фунтов стерлингов, что равняется примерно $100 000. Однако, это будет первая, пусть и ограниченная, но все же серия электрифицированных Mini.
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