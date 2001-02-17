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Раздел: Авто  
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Названы вещи, которые стоит взять в дальнюю дорогу на авто

Названы вещи, которые стоит взять в дальнюю дорогу на авто Путешествия на автомобиле имеют свою специфику.

С каждым годом все больше людей отдают своё предпочтение путешествия на авто, в связи с чем эксперты представили список самого необходимого в дорогу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Специалисты позаботились о будущих автотуристах и представили список самых необходимых вещей, которые нужно первым делом упаковать в чемодан.

Итак, первое место занимают документы. Лучше всего, если все документы будут храниться в отдельном портмоне или не промокаемом чехле. В список документов могут входить загранпаспорт, если путешествие выходит за рамки родной страны, паспорт гражданина, водительское удостоверение.

Помимо этого важной деталью является банковская карта. При путешествии в другую страну необходимо предупредить сотрудников банка о предстоящей поездке, а они, в свою очередь, спросят страну, в которую вы едете, а также запланированный лимит снятия денег каждый день.

Если вы путешествуете семьей с детьми, необходимо подготовить документы и для каждого ребёнка: паспорт или свидетельство о рождении. При посещении других стран, не лишним будет позаботиться и о покупке валюты.

Также в перечень необходимых документов входит следующее: страховой полис для поездок заграницу, копия паспорта, бронь для отеля.

На втором месте находится техника. Необходимо не только сложить все гаджеты в сумку, но и позаботится об их функциональности. Эксперты советуют скачать приложение с картами, переводчик и блокнот. Любители читать могут заранее запастись книгами в электронном формате. Также не забудьте положить зарядные устройства для всех гаджетов.

На третьей строке находится дорожная аптечка. Необходимо проверить не только ее содержимое, а также сроки годности всех препаратов. Далее в рейтинге идёт вода.

Для дальних путешествий необходимо запастись чистой питьевой водой, которой можно на только утолить жажду, но и воспользоваться в случае поломки авто.

Замыкает ТОП-5 одежда. Чтобы ничто не испортило вам впечатлений о поездке на авто, позаботьтесь о том, чтобы в вашем чемодане была сменная, а также тёплая одежда.

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Помимо предоставленного списка всего самого необходимого в поездку, специалисты настоятельно рекомендуют перед путешествием проверить состояние своего автомобиля.
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 Теги: путешествие, вещи

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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