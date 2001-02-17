Названы вещи, которые стоит взять в дальнюю дорогу на авто

Путешествия на автомобиле имеют свою специфику.



С каждым годом все больше людей отдают своё предпочтение путешествия на авто, в связи с чем эксперты представили список самого необходимого в дорогу, сообщает



Специалисты позаботились о будущих автотуристах и представили список самых необходимых вещей, которые нужно первым делом упаковать в чемодан.



Итак, первое место занимают документы. Лучше всего, если все документы будут храниться в отдельном портмоне или не промокаемом чехле. В список документов могут входить загранпаспорт, если путешествие выходит за рамки родной страны, паспорт гражданина, водительское удостоверение.



Помимо этого важной деталью является банковская карта. При путешествии в другую страну необходимо предупредить сотрудников банка о предстоящей поездке, а они, в свою очередь, спросят страну, в которую вы едете, а также запланированный лимит снятия денег каждый день.



Если вы путешествуете семьей с детьми, необходимо подготовить документы и для каждого ребёнка: паспорт или свидетельство о рождении. При посещении других стран, не лишним будет позаботиться и о покупке валюты.



Также в перечень необходимых документов входит следующее: страховой полис для поездок заграницу, копия паспорта, бронь для отеля.



На втором месте находится техника. Необходимо не только сложить все гаджеты в сумку, но и позаботится об их функциональности. Эксперты советуют скачать приложение с картами, переводчик и блокнот. Любители читать могут заранее запастись книгами в электронном формате. Также не забудьте положить зарядные устройства для всех гаджетов.



На третьей строке находится дорожная аптечка. Необходимо проверить не только ее содержимое, а также сроки годности всех препаратов. Далее в рейтинге идёт вода.



Для дальних путешествий необходимо запастись чистой питьевой водой, которой можно на только утолить жажду, но и воспользоваться в случае поломки авто.



Замыкает ТОП-5 одежда. Чтобы ничто не испортило вам впечатлений о поездке на авто, позаботьтесь о том, чтобы в вашем чемодане была сменная, а также тёплая одежда.



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Помимо предоставленного списка всего самого необходимого в поездку, специалисты настоятельно рекомендуют перед путешествием проверить состояние своего автомобиля. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С каждым годом все больше людей отдают своё предпочтение путешествия на авто, в связи с чем эксперты представили список самого необходимого в дорогу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Специалисты позаботились о будущих автотуристах и представили список самых необходимых вещей, которые нужно первым делом упаковать в чемодан.Итак, первое место занимают документы. Лучше всего, если все документы будут храниться в отдельном портмоне или не промокаемом чехле. В список документов могут входить загранпаспорт, если путешествие выходит за рамки родной страны, паспорт гражданина, водительское удостоверение.Помимо этого важной деталью является банковская карта. При путешествии в другую страну необходимо предупредить сотрудников банка о предстоящей поездке, а они, в свою очередь, спросят страну, в которую вы едете, а также запланированный лимит снятия денег каждый день.Если вы путешествуете семьей с детьми, необходимо подготовить документы и для каждого ребёнка: паспорт или свидетельство о рождении. При посещении других стран, не лишним будет позаботиться и о покупке валюты.Также в перечень необходимых документов входит следующее: страховой полис для поездок заграницу, копия паспорта, бронь для отеля.На втором месте находится техника. Необходимо не только сложить все гаджеты в сумку, но и позаботится об их функциональности. Эксперты советуют скачать приложение с картами, переводчик и блокнот. Любители читать могут заранее запастись книгами в электронном формате. Также не забудьте положить зарядные устройства для всех гаджетов.На третьей строке находится дорожная аптечка. Необходимо проверить не только ее содержимое, а также сроки годности всех препаратов. Далее в рейтинге идёт вода.Для дальних путешествий необходимо запастись чистой питьевой водой, которой можно на только утолить жажду, но и воспользоваться в случае поломки авто.Замыкает ТОП-5 одежда. Чтобы ничто не испортило вам впечатлений о поездке на авто, позаботьтесь о том, чтобы в вашем чемодане была сменная, а также тёплая одежда.Помимо предоставленного списка всего самого необходимого в поездку, специалисты настоятельно рекомендуют перед путешествием проверить состояние своего автомобиля.





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