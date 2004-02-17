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Эксперт раскрыл схему обмана владельцев "евроблях"
Мошенничество заключается в фейковой растаможке.
Аферисты придумали коварную схему обмана украинских граждан, пытающихся быстро и без особых усилий растаможить свои «евробляхи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
В последнее время все украинские граждане, являющиеся владельцами автомобилей на иностранной регистрации, пытаются растаможить свои так называемые «евробляхи». Согласно официальной статистике, в Украине находится практически полтора миллиона таких транспортных средств. Таможенники уверены, что около трети из них были ввезены в страну либо нелегально, либо с нарушениями. Владельцы таких автомобилей, желая сохранить свои «евробляхи», обращаются за помощью к компаниям и лицам с сомнительной репутацией.
Сразу несколько сотен украинцев оказались обманутыми харьковскими нечестными на руку дельцами. За растаможку автомобилей на иностранной регистрации, которую никто на самом деле не собирался делать, мошенники брали с доверчивых граждан от одной до трех тысяч американских долларов. Когда их жертвы почуяли неладное, мошенников, как водится, уже и след простыл.
Украинцы пытаются растаможить «евробляхи» до истечения срока льготного периода. Несмотря на то, что его действие уже дважды продлевали, успеть смогут не все. В условиях чрезмерной спешки люди часто не только отдавали мошенникам деньги, но оставляли им свои автомобили вместе с ключами.
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Полиция заинтересовалась этим делом после того, как получила несколько десятков жалоб от обманутых граждан. Впрочем, представителям правоохранительных органов удалось задержать лишь одного подозреваемого. Он доказывает, что не имеет никакого отношения к афере, и его якобы хотят выставить козлом отпущения в сложившейся ситуации. Между тем, обманутым автовладельцам пока не вернули ни деньги, ни даже их автомобили.
Аферисты придумали коварную схему обмана украинских граждан, пытающихся быстро и без особых усилий растаможить свои «евробляхи», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
В последнее время все украинские граждане, являющиеся владельцами автомобилей на иностранной регистрации, пытаются растаможить свои так называемые «евробляхи». Согласно официальной статистике, в Украине находится практически полтора миллиона таких транспортных средств. Таможенники уверены, что около трети из них были ввезены в страну либо нелегально, либо с нарушениями. Владельцы таких автомобилей, желая сохранить свои «евробляхи», обращаются за помощью к компаниям и лицам с сомнительной репутацией.
Сразу несколько сотен украинцев оказались обманутыми харьковскими нечестными на руку дельцами. За растаможку автомобилей на иностранной регистрации, которую никто на самом деле не собирался делать, мошенники брали с доверчивых граждан от одной до трех тысяч американских долларов. Когда их жертвы почуяли неладное, мошенников, как водится, уже и след простыл.
Украинцы пытаются растаможить «евробляхи» до истечения срока льготного периода. Несмотря на то, что его действие уже дважды продлевали, успеть смогут не все. В условиях чрезмерной спешки люди часто не только отдавали мошенникам деньги, но оставляли им свои автомобили вместе с ключами.
Читайте также: Mercedes-Benz поделился планами по созданию гибридных моделей
Полиция заинтересовалась этим делом после того, как получила несколько десятков жалоб от обманутых граждан. Впрочем, представителям правоохранительных органов удалось задержать лишь одного подозреваемого. Он доказывает, что не имеет никакого отношения к афере, и его якобы хотят выставить козлом отпущения в сложившейся ситуации. Между тем, обманутым автовладельцам пока не вернули ни деньги, ни даже их автомобили.
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