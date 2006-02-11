Раздел: Авто
Автомобили 90-х, уже ставшие классикой
Эксперты создали рейтинг.
В 1990-х годах выпускали много очень интересных автомобилей. Некоторые из них навсегда вошли в историю. Эксперты американского сайта Autoclassics назвали ТОП-10 автомобилей 1990-х годов, которые уже стали классикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
1 Hummer H1
Легендарный внедорожник Hummer H1 (см. фото вверху) построили на базе армейского AM General M998 Humvee, который с успехом применяли в армии США. Его серийное производство началось в 1992 году. Внедорожник оснащался 6,2 л дизельным двигателем. Возможно, H1 – это самый идеальный автомобиль 1990-х годов.
2 Toyota Supra
Toyota Supra четвертого поколения имела инновационные для своего времени технологии в сегменте спорткаров. Например, улучшенный контроль устойчивости и легкие алюминиевые компоненты. Мощность двигателей составляла от 220 до 276 л.с.
3 Jaguar XJ220
Jaguar XJ220 – это один из самых недооцененных суперкаров за всю историю автомобильной промышленности. Он оснащался двигателем V6 с турбонаддувом. Это позволило стать XJ220 самым быстрым серийным автомобилем в мире.
4 Dodge Viper
Dodge Viper создавался для того, чтобы конкурировать с Shelby Cobra. Под капотом у него располагался двигатель V10. Первое поколение Viper появилось в 1991 году. В 2017 году его серийное производство (пятого поколения) прекратилось.
5 Mazda RX-7
Mazda RX-7 третьего поколения – это особенный автомобиль с роторным двигателем с турбонаддувом и облегченной конструкцией. Очень редкой является его версия Spirit R, у которой мощность двигателя достигала 276 л.с. Всего было сделано 1 500 единиц этой модели.
6 Ford SVT F-150 Lightning
В 1999 году компания Ford создала суперкар на базе пикапа F-150 Lightning. Он получил 5,4 л двигатель с турбонаддувом мощностью 360 л.с. Такой пикап мог обогнать некоторые известные суперкары.
7 GMC Syclone
Полноприводный GMC Cyclone, появившийся в 1991 году, был в свое время самым быстрым стандартным серийным пикапом в мире. Он оснащался 4,3 л двигателем с турбонаддувом. Разгон до 100 км/ч занимал всего 4,3 секунды.
8 Nissan Skyline GT-R R34
Nissan Skyline GT-R R34 начали выпускать в 1999 году. Он имел несколько передовых на то время технологий. Это купе до 100 км/ч разгонялось за 4,8 секунды при максимальной скорости 265 км/ч. Владельцы Porsche и Ferrari сразу невзлюбили этот автомобиль, так как у него была отличная производительность и стоил он дешевле.
9 Ferrari F50
Ferrari F50 получил некоторые технологии из «Формулы-1», которые в то время только начали внедряться в автомобильной промышленности. Однако, многие автомобилисты его недооценили. Всего итальянцы выпустили 349 единиц этой модели. Она более редкая, чем F40 и Enzo.
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10 McLaren F1
McLaren F1 более десяти лет являлся самым быстрым серийным автомобилем в мире. Гордон Мюррей убедил Рона Денниса, что спорткар McLaren для дорог общего пользования – хорошая идея. McLaren F1 оснащался 6,1 л двигателем V12 от BMW. Максимальная скорость достигала 386 км/ч.
В 1990-х годах выпускали много очень интересных автомобилей. Некоторые из них навсегда вошли в историю. Эксперты американского сайта Autoclassics назвали ТОП-10 автомобилей 1990-х годов, которые уже стали классикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
1 Hummer H1
Легендарный внедорожник Hummer H1 (см. фото вверху) построили на базе армейского AM General M998 Humvee, который с успехом применяли в армии США. Его серийное производство началось в 1992 году. Внедорожник оснащался 6,2 л дизельным двигателем. Возможно, H1 – это самый идеальный автомобиль 1990-х годов.
2 Toyota Supra
Toyota Supra четвертого поколения имела инновационные для своего времени технологии в сегменте спорткаров. Например, улучшенный контроль устойчивости и легкие алюминиевые компоненты. Мощность двигателей составляла от 220 до 276 л.с.
3 Jaguar XJ220
Jaguar XJ220 – это один из самых недооцененных суперкаров за всю историю автомобильной промышленности. Он оснащался двигателем V6 с турбонаддувом. Это позволило стать XJ220 самым быстрым серийным автомобилем в мире.
4 Dodge Viper
Dodge Viper создавался для того, чтобы конкурировать с Shelby Cobra. Под капотом у него располагался двигатель V10. Первое поколение Viper появилось в 1991 году. В 2017 году его серийное производство (пятого поколения) прекратилось.
5 Mazda RX-7
Mazda RX-7 третьего поколения – это особенный автомобиль с роторным двигателем с турбонаддувом и облегченной конструкцией. Очень редкой является его версия Spirit R, у которой мощность двигателя достигала 276 л.с. Всего было сделано 1 500 единиц этой модели.
6 Ford SVT F-150 Lightning
В 1999 году компания Ford создала суперкар на базе пикапа F-150 Lightning. Он получил 5,4 л двигатель с турбонаддувом мощностью 360 л.с. Такой пикап мог обогнать некоторые известные суперкары.
7 GMC Syclone
Полноприводный GMC Cyclone, появившийся в 1991 году, был в свое время самым быстрым стандартным серийным пикапом в мире. Он оснащался 4,3 л двигателем с турбонаддувом. Разгон до 100 км/ч занимал всего 4,3 секунды.
8 Nissan Skyline GT-R R34
Nissan Skyline GT-R R34 начали выпускать в 1999 году. Он имел несколько передовых на то время технологий. Это купе до 100 км/ч разгонялось за 4,8 секунды при максимальной скорости 265 км/ч. Владельцы Porsche и Ferrari сразу невзлюбили этот автомобиль, так как у него была отличная производительность и стоил он дешевле.
9 Ferrari F50
Ferrari F50 получил некоторые технологии из «Формулы-1», которые в то время только начали внедряться в автомобильной промышленности. Однако, многие автомобилисты его недооценили. Всего итальянцы выпустили 349 единиц этой модели. Она более редкая, чем F40 и Enzo.
Читайте также: Растаможенным авто на еврономерах придется проходить сертификацию
10 McLaren F1
McLaren F1 более десяти лет являлся самым быстрым серийным автомобилем в мире. Гордон Мюррей убедил Рона Денниса, что спорткар McLaren для дорог общего пользования – хорошая идея. McLaren F1 оснащался 6,1 л двигателем V12 от BMW. Максимальная скорость достигала 386 км/ч.
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