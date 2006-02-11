Раздел: Авто
Amazon займется производством электрических пикапов
Компания вложит 700 миллионов.
Американская корпорация Amazon вместе с партнерами инвестировала в производителя электрических пикапов Rivian 700 миллионов долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Сначала предприниматели собирались производить родстеры на базе моделей Lotus, но впоследствии изменили направление. Решено было привлечь аудиторию, которая любит приключения и бездорожье. Так и появились два основных автомобиля Rivian: пикап R1T и внедорожник R1S.
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Они построены на одинаковой платформе и будут стоить около $70 тысяч. Производитель утверждает, что каждая из моделей сможет проехать 643 километра без подзарядки, а разгон от нуля до сотни займет менее трех секунд. В комплект также войдет автопилот.
Американская корпорация Amazon вместе с партнерами инвестировала в производителя электрических пикапов Rivian 700 миллионов долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Сначала предприниматели собирались производить родстеры на базе моделей Lotus, но впоследствии изменили направление. Решено было привлечь аудиторию, которая любит приключения и бездорожье. Так и появились два основных автомобиля Rivian: пикап R1T и внедорожник R1S.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Они построены на одинаковой платформе и будут стоить около $70 тысяч. Производитель утверждает, что каждая из моделей сможет проехать 643 километра без подзарядки, а разгон от нуля до сотни займет менее трех секунд. В комплект также войдет автопилот.
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