Раздел: Авто
Cadillac анонсировали выпуск электрического кроссовера
Появились новые подробности.
Американский концерн GM, в состав которого входит и премиальная марка Cadillac, в настоящее время разрабатывает специализированную платформу BEV, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Она будет основой для будущих полностью электрических автомобилей Cadillac.
Разработка эта, которая получила название BEV, очень похожа на «тележку» MEB от немецкого концерна VW Group. Известно, что у американцев уйдет примерно 3 года на доведения BEV до совершенства.
«Cadillac будет ведущим брендом GM по электромобилям и представит первую модель, которая является основой GM для продвинутого семейства прибыльных электромобилей».
Согласно официальным данным, в 2018 году Cadillac установил новый рекорд продаж в 382 184 проданных автомобиля. Примечательно, что у себя на родине, продажи сократились на 1,1% до 154 702. Так что руководство бренда всерьёз решило задуматься над своим будущем. Они решили сделать ставку на электромобили. Автопроизводитель возглавит новую инициативу General Motors по электромобилестроению и, как ожидается, представит свою первую модель через три года.
В числе конкурентов электрической новинке, которая будет представлять собой кроссовер, фигурирует компания Tesla. По заверениям представителей Cadillac, их новая платформа подойдет для моделей с различными размерами и типами кузова, наличия полного, заднего и переднего привода, правого или левого руля.
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«Его наиболее важные компоненты, включая элементы батареи, разрабатываются для максимального удобства использования в зависимости от контрактной модели».
Американский концерн GM, в состав которого входит и премиальная марка Cadillac, в настоящее время разрабатывает специализированную платформу BEV, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Она будет основой для будущих полностью электрических автомобилей Cadillac.
Разработка эта, которая получила название BEV, очень похожа на «тележку» MEB от немецкого концерна VW Group. Известно, что у американцев уйдет примерно 3 года на доведения BEV до совершенства.
«Cadillac будет ведущим брендом GM по электромобилям и представит первую модель, которая является основой GM для продвинутого семейства прибыльных электромобилей».
Согласно официальным данным, в 2018 году Cadillac установил новый рекорд продаж в 382 184 проданных автомобиля. Примечательно, что у себя на родине, продажи сократились на 1,1% до 154 702. Так что руководство бренда всерьёз решило задуматься над своим будущем. Они решили сделать ставку на электромобили. Автопроизводитель возглавит новую инициативу General Motors по электромобилестроению и, как ожидается, представит свою первую модель через три года.
В числе конкурентов электрической новинке, которая будет представлять собой кроссовер, фигурирует компания Tesla. По заверениям представителей Cadillac, их новая платформа подойдет для моделей с различными размерами и типами кузова, наличия полного, заднего и переднего привода, правого или левого руля.
Читайте также: Toyota Land Cruiser преобразили с помощью тюнинга
«Его наиболее важные компоненты, включая элементы батареи, разрабатываются для максимального удобства использования в зависимости от контрактной модели».
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