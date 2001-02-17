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Тюнер переделал Toyota MR2 в Porsche Cayman
Модель MR2 многие постоянно переделывают в совершенно другие транспортные средства.
Согласитесь, что передняя часть Toyota MR2 третьего поколения очень схожа с Porsche.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Такое значительное сходство из-за больших выпуклых фар, которые не только одинаково выглядят, но и имеют похожее сцепление с передними крыльями и капотом.
Но, несмотря на все сходства, то, что вы видите на фото - это MR2, на который зачем-то нацепили обвес с большим задним крылом и логотипом Porsche. Безусловно, тюнер старался сделать всё, чтобы этот автомобиль стал "братом-близнецом" Porsche Cayman. Только, как мы видим, такого эффекта добиться не получилось.
Возможно, тюнер слышал, что модель MR2 многие постоянно переделывают в совершенно другие транспортные средства и также решил попытать удачу. Но что-то пошло не так и ожидания превзошли сам результат.
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Toyota MR2 - это в буквальном смысле магнит для тех, кто любит переделывать автомобили в реплики суперкаров. Конечно, нет никаких сомнений в том, что эти модифицированные машины совсем не похожи на реальные. Но владельцы при создании реплик вкладывают огромное количество усилий и на их плоды приятно смотреть.
Кроме того, этот автомобиль был найден в топе "самых неудачных преобразований", что говорит о том, что уже сложилось общее мнение о качестве выполненной работы.
Согласитесь, что передняя часть Toyota MR2 третьего поколения очень схожа с Porsche.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Такое значительное сходство из-за больших выпуклых фар, которые не только одинаково выглядят, но и имеют похожее сцепление с передними крыльями и капотом.
Но, несмотря на все сходства, то, что вы видите на фото - это MR2, на который зачем-то нацепили обвес с большим задним крылом и логотипом Porsche. Безусловно, тюнер старался сделать всё, чтобы этот автомобиль стал "братом-близнецом" Porsche Cayman. Только, как мы видим, такого эффекта добиться не получилось.
Возможно, тюнер слышал, что модель MR2 многие постоянно переделывают в совершенно другие транспортные средства и также решил попытать удачу. Но что-то пошло не так и ожидания превзошли сам результат.
Читайте также: Porsche представила гоночные версии модели 718 Cayman
Toyota MR2 - это в буквальном смысле магнит для тех, кто любит переделывать автомобили в реплики суперкаров. Конечно, нет никаких сомнений в том, что эти модифицированные машины совсем не похожи на реальные. Но владельцы при создании реплик вкладывают огромное количество усилий и на их плоды приятно смотреть.
Кроме того, этот автомобиль был найден в топе "самых неудачных преобразований", что говорит о том, что уже сложилось общее мнение о качестве выполненной работы.
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