» » Легендарный мотоцикл «Минск» стал электрическим 
Раздел: Авто  
0

Легендарный мотоцикл «Минск» стал электрическим 

Легендарный мотоцикл «Минск» стал электрическим  Модель выйдет на рынок, ориентировочно в следующем году.

Беларусь стала местом, где произойдет выпуск новой модели старого мотоцикла. Знаменитый "Минск" приобрел легкость и бесшумность.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

На данный момент заканчивается финальный этап создания - проверки. Кстати, вид не сильно изменился. А по словам разработчиков, от отечественного экземпляра взяли раму и руль.

Известно, что мощность варьируется от 8 до 20 кВт. Эксперты рассчитывают на максимальную скорость в 150 километров в час, но рекомендуют ездить максимум на 120 километров.

Рестайлинговая модель мотоцикла имеет меньшее время разгона, твердые тормоза и легче управляется на поворотах. Масса тоже намного меньше. Версия уже прошла все необходимые проверки.

Плюсом является практически бесшумный двигатель, что очень полезно в городе, где и так хватает других шумов.

Читайте также: Harley-Davidson разрабатывает электрический мотоцикл

Время работы над этим проектом составило около года. Хоть модели еще требуется несколько доработок, но разработчики остались довольны.
Понадобится обычная зарядка, как, например, у компьютера, чтобы полностью зарядить агрегат, причем, на все это уйдет около 4 часов.

Но в электробайк будут вводиться изменения, к примеру, двигатель помощнее и новый дизайн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мотоцикл «Минск», электробайк

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:26 » Автор: Эдгар Букмирза
     123
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх