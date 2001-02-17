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Легендарный мотоцикл «Минск» стал электрическим
Модель выйдет на рынок, ориентировочно в следующем году.
Беларусь стала местом, где произойдет выпуск новой модели старого мотоцикла. Знаменитый "Минск" приобрел легкость и бесшумность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
На данный момент заканчивается финальный этап создания - проверки. Кстати, вид не сильно изменился. А по словам разработчиков, от отечественного экземпляра взяли раму и руль.
Известно, что мощность варьируется от 8 до 20 кВт. Эксперты рассчитывают на максимальную скорость в 150 километров в час, но рекомендуют ездить максимум на 120 километров.
Рестайлинговая модель мотоцикла имеет меньшее время разгона, твердые тормоза и легче управляется на поворотах. Масса тоже намного меньше. Версия уже прошла все необходимые проверки.
Плюсом является практически бесшумный двигатель, что очень полезно в городе, где и так хватает других шумов.
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Время работы над этим проектом составило около года. Хоть модели еще требуется несколько доработок, но разработчики остались довольны.
Понадобится обычная зарядка, как, например, у компьютера, чтобы полностью зарядить агрегат, причем, на все это уйдет около 4 часов.
Но в электробайк будут вводиться изменения, к примеру, двигатель помощнее и новый дизайн.
Беларусь стала местом, где произойдет выпуск новой модели старого мотоцикла. Знаменитый "Минск" приобрел легкость и бесшумность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
На данный момент заканчивается финальный этап создания - проверки. Кстати, вид не сильно изменился. А по словам разработчиков, от отечественного экземпляра взяли раму и руль.
Известно, что мощность варьируется от 8 до 20 кВт. Эксперты рассчитывают на максимальную скорость в 150 километров в час, но рекомендуют ездить максимум на 120 километров.
Рестайлинговая модель мотоцикла имеет меньшее время разгона, твердые тормоза и легче управляется на поворотах. Масса тоже намного меньше. Версия уже прошла все необходимые проверки.
Плюсом является практически бесшумный двигатель, что очень полезно в городе, где и так хватает других шумов.
Читайте также: Harley-Davidson разрабатывает электрический мотоцикл
Время работы над этим проектом составило около года. Хоть модели еще требуется несколько доработок, но разработчики остались довольны.
Понадобится обычная зарядка, как, например, у компьютера, чтобы полностью зарядить агрегат, причем, на все это уйдет около 4 часов.
Но в электробайк будут вводиться изменения, к примеру, двигатель помощнее и новый дизайн.
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