Раздел: Авто
Volkswagen выпустит уникальный электрокар
Это один из самых популярных вэнов компании.
Volkswagen обещает презентовать новинку в этом году в Швейцарии.
Автомобиль будет представлять Фольксваген Транспортер, но с электрическим двигателем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Напомним, компания Tesla представила режим для собак, который позволит хозяевам оставить питомца в припаркованной машине, когда им необходимо отойти
Из ролика компании следует, что после включения режима для собак на экране в салоне Tesla появится уведомление с фразой «Мой хозяин скоро вернётся». Там также будет отображаться температура в салоне автомобиля, чтобы прохожие не беспокоились о состоянии собак.
Как отметил The Verge, чтобы активировать режим для собак, необходимо зайти в настройки климат-контроля и выбрать опцию «Собака». Издание предположило, что функция подойдёт и хозяевам других животных. Tesla предупредила, что пользователям необходимо ознакомиться с местными законами, прежде чем полагаться на новую функцию.
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Tesla анонсировала появление режима для собак в октябре 2018 года. Илон Маск решил ввести его после просьбы пользователя Твиттера, который попросил выводить на экраны уведомление о том, что собака в порядке, пока хозяина нет в машине.
Volkswagen обещает презентовать новинку в этом году в Швейцарии.
Автомобиль будет представлять Фольксваген Транспортер, но с электрическим двигателем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Напомним, компания Tesla представила режим для собак, который позволит хозяевам оставить питомца в припаркованной машине, когда им необходимо отойти
Из ролика компании следует, что после включения режима для собак на экране в салоне Tesla появится уведомление с фразой «Мой хозяин скоро вернётся». Там также будет отображаться температура в салоне автомобиля, чтобы прохожие не беспокоились о состоянии собак.
Как отметил The Verge, чтобы активировать режим для собак, необходимо зайти в настройки климат-контроля и выбрать опцию «Собака». Издание предположило, что функция подойдёт и хозяевам других животных. Tesla предупредила, что пользователям необходимо ознакомиться с местными законами, прежде чем полагаться на новую функцию.
Читайте также: Стало известно, когда Skoda выпустит первый электрокар
Tesla анонсировала появление режима для собак в октябре 2018 года. Илон Маск решил ввести его после просьбы пользователя Твиттера, который попросил выводить на экраны уведомление о том, что собака в порядке, пока хозяина нет в машине.
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