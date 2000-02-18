Раздел: Авто
Названа серьезная проблема беспилотных автомобилей
Автономные автомобили плохо распознают велосипедистов.
Правительство Нидерландов столкнулось с проблемами в связи с планами в отношении автономных транспортных средств: беспилотники не распознают велосипедистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.
Согласно "I Amsterdam", в одном только Амстердаме насчитывается 881 000 велосипедов. 58% амстердамцев совершают не менее 12 поездок на велосипеде в день. Это большая проблема, если автономные автомобили не смогут распознавать и реагировать на велосипедистов.
По планам правительства Нидерландов, 100 автономных грузовиков будут ездить ночью по так называемым "коридорам тюльпанов". Водитель-человек поведет группу автономных транспортных средств по основным дорогам, пересекающим соседние страны, включая Германию и Бельгию.
KPMG ставит Нидерланды на первое место по индексу готовности автономных транспортных средств - Autonomous Vehicles Readiness Index.
"У нас множество велосипедистов. В городских многолюдных районах трудно запустить беспилотники", - заявил менеджер по цифровым консультациям, исполнительный директор по автомобилестроению, KPMG в Нидерландах Стейн де Гроен.
Текущее программное обеспечение автономных транспортных средств пытается справляться с распознаванием велосипедистов с точки зрения внешнего вида и их индивидуальных способностей.
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В отчете Великобритания находится на седьмом месте по готовности автономных транспортных средств. KPMG убрала британцев из списка лидеров из-за того, что "страна отстает от других по охвату 4G, глобальным связям, качеству дорог (особенно небольших) и логистической инфраструктуре".
Правительство Нидерландов столкнулось с проблемами в связи с планами в отношении автономных транспортных средств: беспилотники не распознают велосипедистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.
Согласно "I Amsterdam", в одном только Амстердаме насчитывается 881 000 велосипедов. 58% амстердамцев совершают не менее 12 поездок на велосипеде в день. Это большая проблема, если автономные автомобили не смогут распознавать и реагировать на велосипедистов.
По планам правительства Нидерландов, 100 автономных грузовиков будут ездить ночью по так называемым "коридорам тюльпанов". Водитель-человек поведет группу автономных транспортных средств по основным дорогам, пересекающим соседние страны, включая Германию и Бельгию.
KPMG ставит Нидерланды на первое место по индексу готовности автономных транспортных средств - Autonomous Vehicles Readiness Index.
"У нас множество велосипедистов. В городских многолюдных районах трудно запустить беспилотники", - заявил менеджер по цифровым консультациям, исполнительный директор по автомобилестроению, KPMG в Нидерландах Стейн де Гроен.
Текущее программное обеспечение автономных транспортных средств пытается справляться с распознаванием велосипедистов с точки зрения внешнего вида и их индивидуальных способностей.
Читайте также: Стало известно, сколько будет стоить обновленный Ford Explorer
В отчете Великобритания находится на седьмом месте по готовности автономных транспортных средств. KPMG убрала британцев из списка лидеров из-за того, что "страна отстает от других по охвату 4G, глобальным связям, качеству дорог (особенно небольших) и логистической инфраструктуре".
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