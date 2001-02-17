Водителям объяснили, почему не следует оставлять контактный номер под лобовым стеклом

Зная номер телефона, мошенники могут реализовать популярную схему.



Мошенники, горячо желающие обогатиться за чужой счет, изобретают новые схема развода моторизованных граждан едва ли не каждый день. Теперь они взялись за тех, кто, преградив на тесной парковке выезд парочке других машин, оставляет под лобовым стеклом бумажку со своим номером телефона, сообщает



Ситуация с загруженностью стоянок и острой нехваткой парковочных мест в мегаполисах с каждым годом только ухудшается. Те, кто ни в какую не желает пересаживаться на общественный транспорт, вынуждены тратить уйму времени на поиск свободной площадки и - нередко - пришвартовываться, запирая соседние машины.



Порядочные водители в подобных ситуациях обычно оставляют под «лобовухой» свои контактные данные. Правда, пользуются ими не только владельцы «заблокированных» авто, но и мошенники.



В редакцию популярного интернет-портала обратился читатель, поведоваший свою историю общения с «парковочными» грабителями, который после утомительных поисков свободного местечка припарковался крайне неудачно, перекрыв выезд со стоянки другому водителю. Как и полагается, он оставил карточку с номером телефона и со спокойной душой отправился по своим делам. Звонок от незнакомого абонента поступил уже через полчаса.



Увидев на экране смартфона неизвестный номер, наш читатель потянулся за ключами от своего автомобиля - подумал, что с ним пытается связаться тот самый «заблокированный» водитель. Но нет: герою этой истории позвонил якобы прохожий, желающий поделиться ценной информацией. «С вашей машины скрутили номера - я видел, куда их положили, но расскажу вам лишь в том случае, если переведете мне на карту деньги».



Заподозрив неладное, автовладелец сразу же обратился в местное отделение полиции. Там ему сообщили, что его случай далеко не первый подобный - в районе активизировались мошенники, вымогающие у водителей средства таким нехитрым способом. Как оказалось позже, они выбирают именно тех автовладельцев, что оставляют под «лобовухой» свои номера. С ними легко связаться, и не нужно ждать, пока потерпевшие сами проявят инициативу.



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Чтобы защититься от «парковочных» грабителей - как вы, наверное, уже догадались - лучше не оставлять свои контактные данные под стеклом. А что же тогда делать? Как бы банально это не звучало - постараться парковаться в тех местах, где вы никому не доставите неудобств. Да, в нынешних условиях это не просто. Но по практике, потратив чуть больше времени на поиск, всегда можно найти «удобную» стоянку. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мошенники, горячо желающие обогатиться за чужой счет, изобретают новые схема развода моторизованных граждан едва ли не каждый день. Теперь они взялись за тех, кто, преградив на тесной парковке выезд парочке других машин, оставляет под лобовым стеклом бумажку со своим номером телефона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Ситуация с загруженностью стоянок и острой нехваткой парковочных мест в мегаполисах с каждым годом только ухудшается. Те, кто ни в какую не желает пересаживаться на общественный транспорт, вынуждены тратить уйму времени на поиск свободной площадки и - нередко - пришвартовываться, запирая соседние машины.Порядочные водители в подобных ситуациях обычно оставляют под «лобовухой» свои контактные данные. Правда, пользуются ими не только владельцы «заблокированных» авто, но и мошенники.В редакцию популярного интернет-портала обратился читатель, поведоваший свою историю общения с «парковочными» грабителями, который после утомительных поисков свободного местечка припарковался крайне неудачно, перекрыв выезд со стоянки другому водителю. Как и полагается, он оставил карточку с номером телефона и со спокойной душой отправился по своим делам. Звонок от незнакомого абонента поступил уже через полчаса.Увидев на экране смартфона неизвестный номер, наш читатель потянулся за ключами от своего автомобиля - подумал, что с ним пытается связаться тот самый «заблокированный» водитель. Но нет: герою этой истории позвонил якобы прохожий, желающий поделиться ценной информацией. «С вашей машины скрутили номера - я видел, куда их положили, но расскажу вам лишь в том случае, если переведете мне на карту деньги».Заподозрив неладное, автовладелец сразу же обратился в местное отделение полиции. Там ему сообщили, что его случай далеко не первый подобный - в районе активизировались мошенники, вымогающие у водителей средства таким нехитрым способом. Как оказалось позже, они выбирают именно тех автовладельцев, что оставляют под «лобовухой» свои номера. С ними легко связаться, и не нужно ждать, пока потерпевшие сами проявят инициативу.Чтобы защититься от «парковочных» грабителей - как вы, наверное, уже догадались - лучше не оставлять свои контактные данные под стеклом. А что же тогда делать? Как бы банально это не звучало - постараться парковаться в тех местах, где вы никому не доставите неудобств. Да, в нынешних условиях это не просто. Но по практике, потратив чуть больше времени на поиск, всегда можно найти «удобную» стоянку.





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