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Раздел: Авто  
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Cadillac анонсировал выпуск первого электрокара

Cadillac анонсировал выпуск первого электрокара Автомобиль выйдет через три года.

Компания Cadillac рассказала о своих планах на электрический автомобиль. Электрокар под брендом Cadillac должен появиться через три года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

К 2022 году производитель разработает новую платформу BEV3, которая будет подходить для электромобилей разных размеров и типов салона, а также различных типов привода и вариантов размещения руля.

Ожидается, что Cadillac сможет стать ведущим производителем электрических моделей концерна General Motors.

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По мнению экспертов, вывод на рынок электрических моделей должен улучшить положение марки. В прошлом году продажи компании на американском рынке упали на 1,1% и составили 154 тысячи авто.
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 Теги: Cadillac, электромобиль

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