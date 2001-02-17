Раздел: Авто
Cadillac анонсировал выпуск первого электрокара
Автомобиль выйдет через три года.
Компания Cadillac рассказала о своих планах на электрический автомобиль. Электрокар под брендом Cadillac должен появиться через три года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
К 2022 году производитель разработает новую платформу BEV3, которая будет подходить для электромобилей разных размеров и типов салона, а также различных типов привода и вариантов размещения руля.
Ожидается, что Cadillac сможет стать ведущим производителем электрических моделей концерна General Motors.
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По мнению экспертов, вывод на рынок электрических моделей должен улучшить положение марки. В прошлом году продажи компании на американском рынке упали на 1,1% и составили 154 тысячи авто.
Компания Cadillac рассказала о своих планах на электрический автомобиль. Электрокар под брендом Cadillac должен появиться через три года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
К 2022 году производитель разработает новую платформу BEV3, которая будет подходить для электромобилей разных размеров и типов салона, а также различных типов привода и вариантов размещения руля.
Ожидается, что Cadillac сможет стать ведущим производителем электрических моделей концерна General Motors.
Читайте также: Автомобили иранского производства снова можно будет купить в Украине
По мнению экспертов, вывод на рынок электрических моделей должен улучшить положение марки. В прошлом году продажи компании на американском рынке упали на 1,1% и составили 154 тысячи авто.
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