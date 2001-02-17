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Renault показала обновленный Duster
Автомобиль получил новую мультимедийную систему.
Кроссовер Renault Duster 2019 модельного года подорожает и получит новую мультимедийную систему. Компания Renault представила кроссовер Duster 2019 модельного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Автомобиль получил новую мультимедийную систему Nav 4.0 с 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay.
Также автомобиль укомплектовали аудиосистемой Radio Connect c цифровым радио DAB и двумя USB-портами. Кроме того, клиентам теперь доступно специальное мобильное приложение под названием R&Go. Благодаря ему водитель всегда может определить нахождение своей машины после парковки и выключения аудиосистемы.
С помощью смартфона теперь можно узнать о пройденном расстоянии, времени в пути и потреблении топлива. Начинающие водители в приложении могут узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.
В салоне у кроссовера устанавливается новое рулевое колесо и другие сиденья с комбинированной обивкой. Также у Duster появилась фронтальная подушка безопасности. Внешне автомобиль не изменился. Кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем. Мощность мотора составляет 114 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой переда.
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Также клиентам предлагается 2,0-литровый агрегат с отдачей 143 лошадиные силы. Кроме этого в гамму моторов вошел 1,5-литровый турбодизельный агрегат объемом 1,5 литра. Мощность такого двигателя составляет 109 лошадиных сил.
Кроссовер Renault Duster 2019 модельного года подорожает и получит новую мультимедийную систему. Компания Renault представила кроссовер Duster 2019 модельного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Автомобиль получил новую мультимедийную систему Nav 4.0 с 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple Carplay.
Также автомобиль укомплектовали аудиосистемой Radio Connect c цифровым радио DAB и двумя USB-портами. Кроме того, клиентам теперь доступно специальное мобильное приложение под названием R&Go. Благодаря ему водитель всегда может определить нахождение своей машины после парковки и выключения аудиосистемы.
С помощью смартфона теперь можно узнать о пройденном расстоянии, времени в пути и потреблении топлива. Начинающие водители в приложении могут узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.
В салоне у кроссовера устанавливается новое рулевое колесо и другие сиденья с комбинированной обивкой. Также у Duster появилась фронтальная подушка безопасности. Внешне автомобиль не изменился. Кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем. Мощность мотора составляет 114 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой переда.
Читайте также: В Сети показали самое необычное ДТП с Renault Duster
Также клиентам предлагается 2,0-литровый агрегат с отдачей 143 лошадиные силы. Кроме этого в гамму моторов вошел 1,5-литровый турбодизельный агрегат объемом 1,5 литра. Мощность такого двигателя составляет 109 лошадиных сил.
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