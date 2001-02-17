Раздел: Авто
Украинских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Новая "схема".
Мошенники придумывают все новые способы развода автомобилистов на деньги. И если благодаря СМИ и «сарафанному радио» многие водители уже проинформированы о возможных каверзах на дороге, то родственники не всегда осведомлены в этих вопросах, кроме того, близкие всегда волнуются за водителей. На это и рассчитывают мошенники. Об одном знаковом и поучительном случае рассказали в паблике «Киев Оперативный», передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
«Это просто жесть! Позвонили жене моего шурина на домашний телефон и очень тяжко говорящим голосом сказали: «Марина, я попал в ДТП, даю трубку хирургу». Берет трубку хирурги и начинает: «По итогу: сломаны две ноги и три ребра. Сейчас приедет наш водитель, передайте через него деньги». Пока глупышка собирала деньги по квартире в дверь уже позвонили. Как ни в чем не бывало, зашёл и взял 500€ + 300$, написал расписку и уехал». - сказано в комментарии к видео.
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Если вам известна эта личность, пожалуйста, сообщите в полицию или ребятам из «Киев Оперативный» в личные сообщения.
Мошенники придумывают все новые способы развода автомобилистов на деньги. И если благодаря СМИ и «сарафанному радио» многие водители уже проинформированы о возможных каверзах на дороге, то родственники не всегда осведомлены в этих вопросах, кроме того, близкие всегда волнуются за водителей. На это и рассчитывают мошенники. Об одном знаковом и поучительном случае рассказали в паблике «Киев Оперативный», передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
«Это просто жесть! Позвонили жене моего шурина на домашний телефон и очень тяжко говорящим голосом сказали: «Марина, я попал в ДТП, даю трубку хирургу». Берет трубку хирурги и начинает: «По итогу: сломаны две ноги и три ребра. Сейчас приедет наш водитель, передайте через него деньги». Пока глупышка собирала деньги по квартире в дверь уже позвонили. Как ни в чем не бывало, зашёл и взял 500€ + 300$, написал расписку и уехал». - сказано в комментарии к видео.
Читайте также: Украинских водителей предупредили о хитром способе воровства из авто
Если вам известна эта личность, пожалуйста, сообщите в полицию или ребятам из «Киев Оперативный» в личные сообщения.
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