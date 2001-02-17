» » Украинских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Раздел: Авто  
0

Украинских водителей предупредили о новом способе мошенничества

Украинских водителей предупредили о новом способе мошенничестваНовая "схема".

Мошенники придумывают все новые способы развода автомобилистов на деньги. И если благодаря СМИ и «сарафанному радио» многие водители уже проинформированы о возможных каверзах на дороге, то родственники не всегда осведомлены в этих вопросах, кроме того, близкие всегда волнуются за водителей. На это и рассчитывают мошенники. Об одном знаковом и поучительном случае рассказали в паблике «Киев Оперативный», передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

«Это просто жесть! Позвонили жене моего шурина на домашний телефон и очень тяжко говорящим голосом сказали: «Марина, я попал в ДТП, даю трубку хирургу». Берет трубку хирурги и начинает: «По итогу: сломаны две ноги и три ребра. Сейчас приедет наш водитель, передайте через него деньги». Пока глупышка собирала деньги по квартире в дверь уже позвонили. Как ни в чем не бывало, зашёл и взял 500€ + 300$, написал расписку и уехал». - сказано в комментарии к видео.

Читайте также: Украинских водителей предупредили о хитром способе воровства из авто

Если вам известна эта личность, пожалуйста, сообщите в полицию или ребятам из «Киев Оперативный» в личные сообщения.

Украинских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, авто, водители, мошенники

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:23 » Автор: Алена Шимко
     1127
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх