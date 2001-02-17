Раздел: Авто
SEAT анонсировала новый кроссовер
Купеобразный кроссовер на базе Атека.
Как вы знаете (или нет), имя Cupra отсоединилось от испанской компании в отдельный суббренд. Под ним планируют выпускть мощные автомобили со спортивным характером и уникальным дизайном. Правда, пока единственной моделью Купра остается более мощный SEAT Ateca с другими шильдиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Следующей новинкой должен стать купеобразный кроссовер на базе все того же Сеат Атека. Правда, кузов у грядущей модели получится индивидуальным. Об этом свидетельствует первое официальное фото, которое позволяет увидеть пока не так уж много.
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Тем не менее, самое главное мы видим. Например, очень актуальные на сегодня задние фонари, объединенные светодиодной полосой. Похожее решение уже продемонстрировал SEAT Tarraco. По-видимому, вскоре и другие модели испанского бренда применят этот прием.
Как вы знаете (или нет), имя Cupra отсоединилось от испанской компании в отдельный суббренд. Под ним планируют выпускть мощные автомобили со спортивным характером и уникальным дизайном. Правда, пока единственной моделью Купра остается более мощный SEAT Ateca с другими шильдиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Следующей новинкой должен стать купеобразный кроссовер на базе все того же Сеат Атека. Правда, кузов у грядущей модели получится индивидуальным. Об этом свидетельствует первое официальное фото, которое позволяет увидеть пока не так уж много.
Читайте также: Кроссовер Seat Arona перевели на метан
Тем не менее, самое главное мы видим. Например, очень актуальные на сегодня задние фонари, объединенные светодиодной полосой. Похожее решение уже продемонстрировал SEAT Tarraco. По-видимому, вскоре и другие модели испанского бренда применят этот прием.
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