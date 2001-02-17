» » SEAT анонсировала новый кроссовер
Раздел: Авто  
0

SEAT анонсировала новый кроссовер

SEAT анонсировала новый кроссоверКупеобразный кроссовер на базе Атека.

Как вы знаете (или нет), имя Cupra отсоединилось от испанской компании в отдельный суббренд. Под ним планируют выпускть мощные автомобили со спортивным характером и уникальным дизайном. Правда, пока единственной моделью Купра остается более мощный SEAT Ateca с другими шильдиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Следующей новинкой должен стать купеобразный кроссовер на базе все того же Сеат Атека. Правда, кузов у грядущей модели получится индивидуальным. Об этом свидетельствует первое официальное фото, которое позволяет увидеть пока не так уж много.

Читайте также: Кроссовер Seat Arona перевели на метан

Тем не менее, самое главное мы видим. Например, очень актуальные на сегодня задние фонари, объединенные светодиодной полосой. Похожее решение уже продемонстрировал SEAT Tarraco. По-видимому, вскоре и другие модели испанского бренда применят этот прием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: SEAT, кроссовер

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:11 » Автор: Алена Шимко
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх