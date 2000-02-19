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Ford представил мощнейшую версию модели Focus ST
Автомобиль стал самым мощным в линейке.
Американская компания презентовала новую генерацию «заряженного» Ford Focus ST в кузове хэтчбек и универсал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новое поколение модели Ford Focus ST в кузове хэтчбек и универсал оснастили 2,3-литровым бензиновым турбированным двигателем турбомотором EcoBoost с технологией антилага от спорткара Ford GT и пикапа Ford F-150 Raptor, производительность которого составляет 280 лошадиных сил. Помимо этого появилась новая дизельная версия с 2,0-литровым турбированным агрегатом мощностью 190 лошадиных сил.
Бензиновый силовой агрегат сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией ил 7- ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как дизельный вариант комплектуется только механической КПП.
От стандартного исполнения «заряженная» версия отличается модифицированной подвеской с новыми настройками, переработанным рулевым управлением, улучшенными тормозами и блокировкой дифференциала с электронным управлением. Дизельная версия также получила систему векторизации тяги на колёсах.
Помимо этого новинка получила несколько вариантов работы мотора и электронных систем (Slippery/Wet, Normal, Sport), а исполнение с опциональным пакетом Performance Pack также имеет режим Track Drive.
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Новый «заряженный» Focus ST обзавелся аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой, уникальными колесными дисками и эксклюзивным окрасом кузова. В салоне модели установленные новые кресла Recaro, спортивный руль, алюминиевый селектор коробки передач, а также имеется серебристый декор и серая прострочка обивки.
Американская компания презентовала новую генерацию «заряженного» Ford Focus ST в кузове хэтчбек и универсал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новое поколение модели Ford Focus ST в кузове хэтчбек и универсал оснастили 2,3-литровым бензиновым турбированным двигателем турбомотором EcoBoost с технологией антилага от спорткара Ford GT и пикапа Ford F-150 Raptor, производительность которого составляет 280 лошадиных сил. Помимо этого появилась новая дизельная версия с 2,0-литровым турбированным агрегатом мощностью 190 лошадиных сил.
Бензиновый силовой агрегат сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией ил 7- ступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как дизельный вариант комплектуется только механической КПП.
От стандартного исполнения «заряженная» версия отличается модифицированной подвеской с новыми настройками, переработанным рулевым управлением, улучшенными тормозами и блокировкой дифференциала с электронным управлением. Дизельная версия также получила систему векторизации тяги на колёсах.
Помимо этого новинка получила несколько вариантов работы мотора и электронных систем (Slippery/Wet, Normal, Sport), а исполнение с опциональным пакетом Performance Pack также имеет режим Track Drive.
Читайте также: Cadillac анонсировал выпуск первого электрокара
Новый «заряженный» Focus ST обзавелся аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой, уникальными колесными дисками и эксклюзивным окрасом кузова. В салоне модели установленные новые кресла Recaro, спортивный руль, алюминиевый селектор коробки передач, а также имеется серебристый декор и серая прострочка обивки.
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