Раздел: Авто
Названо важное улучшение, ожидающее электромобили в будущем
Авто на электрической тяге могут получить беспроводную зарядку.
Одна из самых больших проблем для владельцев электромобилей – зарядка. На рынке появились устройства, сокращающие время зарядки до нескольких минут, но автомобили, которые могут их использовать, еще не поставляются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.
Другая проблема в том, что многие забывают подключить авто на ночь. Кроме того, если забыть закрыть зарядную дверцу, можно оторвать ее при выезде из гаража. Использование высокоэффективного зарядного устройства под дождем является потенциально гораздо более опасным.
Беспроводная зарядка решает некоторые из этих проблем. Автомобиль заряжается под определенной сеткой, можно строить дороги и парковки со встроенной зарядкой. Однако есть два основных препятствия продвижению технологии: 1) это дорого; 2) было два основных конкурирующих проекта - от WiTricity и Qualcomm.
Основной недостаток электромобиля
Преимущества электромобиля многочисленны. Нет выбросов парникового газа, авто тихие, уменьшают уровень шумового загрязнения, более безопасные (аккумуляторная батарея значительно укрепляет раму, а низкий центр тяжести помогает поворачивать).
Основной недостаток электромобилей – хранение энергии. В период с начала прошлого столетия до его конца прогресс был очень мал. В свою очередь, газовые двигатели и их топливные системы развивались довольно линейно за это же время, особенно в отношении контроля выбросов, производительности и безопасности.
Индустрии электроники, авто и электроэнергетики работают над продвижением технологии батареи, но они пытаются преодолеть разрыв в производительности в столетие. Среди возможных исправлений - суперконденсаторы. К сожалению, эти накопители имеют проблемы с утечкой энергии и емкостью (их плотность энергии значительно отстает от батарей), и они, как правило, довольно дороги.
Улучшение зарядных устройств
Появляются новые зарядные устройства мощностью до 450 кВт, которые могут заряжать электромобиль примерно за то же время, что и требуется для заправки. Проблема в том, что количество этих зарядных устройств ничтожно мало. Кроме того, они такие же дорогие, как маленькие авто. Они тратят массу энергии, что затрудняет их подключение.
Ни один из автомобилей на рынке не поддерживает их. Первое авто, Porsche, появится в продаже в этом году, но цена для большинства из нас недоступна, поэтому ни автомобиль, ни зарядная станция не помогут.
Другой подход - сделать беспроводную зарядку и разместить технологию там, где ваш автомобиль, вероятно, будет большую часть дня, в любом случае - на парковке.
Преимущества/недостатки беспроводной зарядки
Преимущества беспроводной зарядки значительны. Вам не придется иметь дело с какими-либо кабелями, а это значит, что случаи вандализма сократятся, уровень безопасности увеличится, и вы с гораздо меньшей вероятностью забудете зарядить машину. Технология зарядки может быть встроена в дороги, поэтому автомобили будут заряжаться в пути, что делает возможность путешествовать на большие расстояния без остановки реальной.
Зарядное устройство может быть полностью скрыто, чтобы не отвлекать внимание от внешнего вида гаража. Кроме того, оно защищает от различных типов повреждений. Это было бы лучшим решением, позволяющим автономным автомобилям заполнять свои системы хранения энергии.
К недостаткам относится отсутствие глобального стандарта. Также технология повысит стоимость автомобиля и зарядного устройства - не говоря уже о цене установки. Немногие автомобили в настоящее время могут использовать его. Существуют ограничения на количество потребления энергии (вы не получите 450 кВт), да и правительства не очень-то рады внедрению подобных технологий.
Подведение итогов: будущее электромобилей
WiTricity приобрела технологию беспроводной зарядки Qualcomm, и Qualcomm фактически покинул рынок. Объединяя один стандарт, риски, связанные с адаптацией одной технологии или другой, снижаются. Интеграция приведет к лучшему решению, а потенциальное увеличение общего доступного рынка - к экономии масштаба в WiTricity и значительному сокращению затрат с течением времени.
Учитывая огромное давление, направленное на то, чтобы сделать страны более экологичными и решить проблему глобального потепления безопасным, устойчивым и простым в обслуживании способом, беспроводная зарядка внезапно гораздо более интересной.
Легковые и грузовые автомобили, вероятно, станут первыми адаптерами этой технологии, и большинство из нас почувствуют изменения уже через два года. Да, некоторые автомобильные компании могут внедрить такую технологию на ранней стадии, но она не будет соответствовать новому объединенному стандарту.
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Тем не менее, в результате этого слияния у нас должен быть, по крайней мере, выбор беспроводной зарядки к 2025 году. После этого электромобили станут не просто конкурентами для автомобилей ДВС (двигатель внутреннего сгорания), но и превзойдут их.
Одна из самых больших проблем для владельцев электромобилей – зарядка. На рынке появились устройства, сокращающие время зарядки до нескольких минут, но автомобили, которые могут их использовать, еще не поставляются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.
Другая проблема в том, что многие забывают подключить авто на ночь. Кроме того, если забыть закрыть зарядную дверцу, можно оторвать ее при выезде из гаража. Использование высокоэффективного зарядного устройства под дождем является потенциально гораздо более опасным.
Беспроводная зарядка решает некоторые из этих проблем. Автомобиль заряжается под определенной сеткой, можно строить дороги и парковки со встроенной зарядкой. Однако есть два основных препятствия продвижению технологии: 1) это дорого; 2) было два основных конкурирующих проекта - от WiTricity и Qualcomm.
Основной недостаток электромобиля
Преимущества электромобиля многочисленны. Нет выбросов парникового газа, авто тихие, уменьшают уровень шумового загрязнения, более безопасные (аккумуляторная батарея значительно укрепляет раму, а низкий центр тяжести помогает поворачивать).
Основной недостаток электромобилей – хранение энергии. В период с начала прошлого столетия до его конца прогресс был очень мал. В свою очередь, газовые двигатели и их топливные системы развивались довольно линейно за это же время, особенно в отношении контроля выбросов, производительности и безопасности.
Индустрии электроники, авто и электроэнергетики работают над продвижением технологии батареи, но они пытаются преодолеть разрыв в производительности в столетие. Среди возможных исправлений - суперконденсаторы. К сожалению, эти накопители имеют проблемы с утечкой энергии и емкостью (их плотность энергии значительно отстает от батарей), и они, как правило, довольно дороги.
Улучшение зарядных устройств
Появляются новые зарядные устройства мощностью до 450 кВт, которые могут заряжать электромобиль примерно за то же время, что и требуется для заправки. Проблема в том, что количество этих зарядных устройств ничтожно мало. Кроме того, они такие же дорогие, как маленькие авто. Они тратят массу энергии, что затрудняет их подключение.
Ни один из автомобилей на рынке не поддерживает их. Первое авто, Porsche, появится в продаже в этом году, но цена для большинства из нас недоступна, поэтому ни автомобиль, ни зарядная станция не помогут.
Другой подход - сделать беспроводную зарядку и разместить технологию там, где ваш автомобиль, вероятно, будет большую часть дня, в любом случае - на парковке.
Преимущества/недостатки беспроводной зарядки
Преимущества беспроводной зарядки значительны. Вам не придется иметь дело с какими-либо кабелями, а это значит, что случаи вандализма сократятся, уровень безопасности увеличится, и вы с гораздо меньшей вероятностью забудете зарядить машину. Технология зарядки может быть встроена в дороги, поэтому автомобили будут заряжаться в пути, что делает возможность путешествовать на большие расстояния без остановки реальной.
Зарядное устройство может быть полностью скрыто, чтобы не отвлекать внимание от внешнего вида гаража. Кроме того, оно защищает от различных типов повреждений. Это было бы лучшим решением, позволяющим автономным автомобилям заполнять свои системы хранения энергии.
К недостаткам относится отсутствие глобального стандарта. Также технология повысит стоимость автомобиля и зарядного устройства - не говоря уже о цене установки. Немногие автомобили в настоящее время могут использовать его. Существуют ограничения на количество потребления энергии (вы не получите 450 кВт), да и правительства не очень-то рады внедрению подобных технологий.
Подведение итогов: будущее электромобилей
WiTricity приобрела технологию беспроводной зарядки Qualcomm, и Qualcomm фактически покинул рынок. Объединяя один стандарт, риски, связанные с адаптацией одной технологии или другой, снижаются. Интеграция приведет к лучшему решению, а потенциальное увеличение общего доступного рынка - к экономии масштаба в WiTricity и значительному сокращению затрат с течением времени.
Учитывая огромное давление, направленное на то, чтобы сделать страны более экологичными и решить проблему глобального потепления безопасным, устойчивым и простым в обслуживании способом, беспроводная зарядка внезапно гораздо более интересной.
Легковые и грузовые автомобили, вероятно, станут первыми адаптерами этой технологии, и большинство из нас почувствуют изменения уже через два года. Да, некоторые автомобильные компании могут внедрить такую технологию на ранней стадии, но она не будет соответствовать новому объединенному стандарту.
Читайте также: Ford представил мощнейшую версию модели Focus ST
Тем не менее, в результате этого слияния у нас должен быть, по крайней мере, выбор беспроводной зарядки к 2025 году. После этого электромобили станут не просто конкурентами для автомобилей ДВС (двигатель внутреннего сгорания), но и превзойдут их.
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