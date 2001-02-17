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Раздел: Авто  
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Дрифт-версия Toyota Corolla уйдет с молотка

Дрифт-версия Toyota Corolla уйдет с молотка Необычная модификация была представлена в прошлом году.

Специальная версия хэтчбека Toyota Corolla, разработанная специалистами Papadakis Racing, будет продана на аукционе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Дрифт-кар Toyota Corolla Hatchback уйдет с молотка уже на следующей неделе. Отметим, что модель была разработана специалистами Papadakis Racing и презентована на автовыставке SEMA в 2018 году. Автомобиль оснащен широкофюзеляжными комплектами кузова, наклейками Rockstar Racing, а также модифицированным задним приводом.

Хэтч Toyota Corolla iM принимал участие в гонках Formula Drift Pro Championship 2017, а за рулем модели находился Фредрик Аасбо. В движение специальная версия Toyota Corolla приводится 2,7-литровым 4-цилиндровым силовым агрегатом, пару которому составляет 4-скоростная механическая коробка передач G-Force.

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Также известно, что хэтчбек получил гоночные кресла, съемное рулевое колеса, специальную панель приборов и каркас безопасности. Масса хэтча для дрифта, как сообщают представители компании, также была снижена.

Дрифт-версия Toyota Corolla уйдет с молотка
Дрифт-версия Toyota Corolla уйдет с молотка
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 Теги: Toyota Corolla, дрифт, аукцион

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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