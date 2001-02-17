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Дрифт-версия Toyota Corolla уйдет с молотка
Необычная модификация была представлена в прошлом году.
Специальная версия хэтчбека Toyota Corolla, разработанная специалистами Papadakis Racing, будет продана на аукционе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Дрифт-кар Toyota Corolla Hatchback уйдет с молотка уже на следующей неделе. Отметим, что модель была разработана специалистами Papadakis Racing и презентована на автовыставке SEMA в 2018 году. Автомобиль оснащен широкофюзеляжными комплектами кузова, наклейками Rockstar Racing, а также модифицированным задним приводом.
Хэтч Toyota Corolla iM принимал участие в гонках Formula Drift Pro Championship 2017, а за рулем модели находился Фредрик Аасбо. В движение специальная версия Toyota Corolla приводится 2,7-литровым 4-цилиндровым силовым агрегатом, пару которому составляет 4-скоростная механическая коробка передач G-Force.
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Также известно, что хэтчбек получил гоночные кресла, съемное рулевое колеса, специальную панель приборов и каркас безопасности. Масса хэтча для дрифта, как сообщают представители компании, также была снижена.
Специальная версия хэтчбека Toyota Corolla, разработанная специалистами Papadakis Racing, будет продана на аукционе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Дрифт-кар Toyota Corolla Hatchback уйдет с молотка уже на следующей неделе. Отметим, что модель была разработана специалистами Papadakis Racing и презентована на автовыставке SEMA в 2018 году. Автомобиль оснащен широкофюзеляжными комплектами кузова, наклейками Rockstar Racing, а также модифицированным задним приводом.
Хэтч Toyota Corolla iM принимал участие в гонках Formula Drift Pro Championship 2017, а за рулем модели находился Фредрик Аасбо. В движение специальная версия Toyota Corolla приводится 2,7-литровым 4-цилиндровым силовым агрегатом, пару которому составляет 4-скоростная механическая коробка передач G-Force.
Читайте также: Названо важное улучшение, ожидающее электромобили в будущем
Также известно, что хэтчбек получил гоночные кресла, съемное рулевое колеса, специальную панель приборов и каркас безопасности. Масса хэтча для дрифта, как сообщают представители компании, также была снижена.
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