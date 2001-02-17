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Раздел: Авто  
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Фотошпионы засняли новый микроавтобус Toyota

Фотошпионы засняли новый микроавтобус Toyota Автомобиль показали до официальной премьеры.

Японский автопроизводитель готовится к старту продаж нового поколения микроавтобуса Hiace. От предшественника автомобиль отличается капотом, радиаторной решёткой, бамперами и оптикой. Также новинка стала несколько больше даже в обычной версии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Моторная гамма Toyota Hiace представлена 3,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 280 л.с. Также микроавтобус будет доступен с дизельными силовыми агрегатами объёмом 2,8 и 2,4 литра на 180 и 147 л.с. соответственно.

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Официальная премьера нового Toyota Hiace состоится в конце февраля текущего года.

Фотошпионы засняли новый микроавтобус Toyota
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 Теги: Toyota, Hiace

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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