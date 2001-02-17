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Фотошпионы показали гибридный суперкар Ferrari
Компания электрифицирует модельный ряд
Еще в прошлом году, когда итальянская марка опубликовала дорожную карту своей продукции, стало известно о том, что Ferrari электрифицирует свой модельный ряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
К настоящему времени уже известен факт, что Ferrari планирует электрифицировать свой модельный ряд в ближайшие годы. Так, руководство марки уже к 2022 году намерено перевести порядка 60% моделей на гибридные силовые установки.
У таинственного Ferrari, замеченного на улицах Штутгарта в Германии, как ожидается, есть электрифицированная силовая установка. Фотошпионы считают, что в машине установлен V6, а не V8. Таким образом, перед нами может оказаться возрожденный Divo с электрической силовой установкой. Камуфляж покрывает начительную часть кузова, но можно предположить, что перед нами серия Ferrari 488, но это может быть просто тестовый мул, скрывающий гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Если это будет модель с двигателем V8, которая появится в конце этого года, то стоит не ждать презентации модели на автосалоне в Женеве в начале марта. Ferrari заявила, что впервые представит свою новинку на специальном мероприятии. Технические характеристики гибридного суперкара от Ferrari пока скрываются, но стоит предположить, что суммарная отдача силовой установки превысит 711 л.с.
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Ferrari планирует представить 15 новых моделей к концу 2022 года, в том числе чрезвычайно спортивный внедорожник Purosangue. В том также будет использоваться гибридная силовая установка.
Еще в прошлом году, когда итальянская марка опубликовала дорожную карту своей продукции, стало известно о том, что Ferrari электрифицирует свой модельный ряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
К настоящему времени уже известен факт, что Ferrari планирует электрифицировать свой модельный ряд в ближайшие годы. Так, руководство марки уже к 2022 году намерено перевести порядка 60% моделей на гибридные силовые установки.
У таинственного Ferrari, замеченного на улицах Штутгарта в Германии, как ожидается, есть электрифицированная силовая установка. Фотошпионы считают, что в машине установлен V6, а не V8. Таким образом, перед нами может оказаться возрожденный Divo с электрической силовой установкой. Камуфляж покрывает начительную часть кузова, но можно предположить, что перед нами серия Ferrari 488, но это может быть просто тестовый мул, скрывающий гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Если это будет модель с двигателем V8, которая появится в конце этого года, то стоит не ждать презентации модели на автосалоне в Женеве в начале марта. Ferrari заявила, что впервые представит свою новинку на специальном мероприятии. Технические характеристики гибридного суперкара от Ferrari пока скрываются, но стоит предположить, что суммарная отдача силовой установки превысит 711 л.с.
Читайте также: В Сети показали гибридный Ferrari
Ferrari планирует представить 15 новых моделей к концу 2022 года, в том числе чрезвычайно спортивный внедорожник Purosangue. В том также будет использоваться гибридная силовая установка.
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