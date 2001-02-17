Раздел: Авто
Новый кроссовер KIA отличается экономичным расходом топлива
Новые данные о Kia Telluride.
Одна из самых ожидаемых новинок южнокорейского автопрома - большой кроссовер Kia Telluride. Вы уже все знаете об этом автомобиле. Но теперь появилась очень авторитетная информация о его расходе топлива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) - та самая контора, что определяет запас хода электромобилей и уровень расхода топлива для машин с двигателями внутреннего сгорания. Нередко в комитете публикуют куда более реалистичные показатели, которые зачастую расходятся с оптимистичными обещаниями автопроизводителей.
Но, похоже, в этот раз жаждущие покупатели получили выгодное предложение. EPA, разумеется, на американский манер приводит расход топлива в виде количества миль, которое автомобиль способен преодолеть на одном галлоне топлива (приблизительно 3,8 л). Для вашего удобства мы перевели все это на понятный язык.
Американским покупателям Киа Теллурайд 2020 предложат с одним агрегатом - 3,8-литровым (ага, галлон) V6 мощностью 291 л.с. (355 Нм). Производительный мотор, правда? Средний расход топлива (в комбинированном режиме) переднеприводного кроссовера опредили на уровне 10,2 л/100 км (город - 11,8 л/100 км, шоссе - 9 л/100 км).
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В полноприводной же конфигурации цифры предсказуемо выше: 11,2 л/100 км в смешанном режиме, 12,4 л/100 км - в городе, 9,8 л/100 км - на шоссе. Довольно скромный аппетит у восьмиместного кроссовера, не находите? В США цены на новинку стартуют с 31 690 долларов.
Одна из самых ожидаемых новинок южнокорейского автопрома - большой кроссовер Kia Telluride. Вы уже все знаете об этом автомобиле. Но теперь появилась очень авторитетная информация о его расходе топлива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) - та самая контора, что определяет запас хода электромобилей и уровень расхода топлива для машин с двигателями внутреннего сгорания. Нередко в комитете публикуют куда более реалистичные показатели, которые зачастую расходятся с оптимистичными обещаниями автопроизводителей.
Но, похоже, в этот раз жаждущие покупатели получили выгодное предложение. EPA, разумеется, на американский манер приводит расход топлива в виде количества миль, которое автомобиль способен преодолеть на одном галлоне топлива (приблизительно 3,8 л). Для вашего удобства мы перевели все это на понятный язык.
Американским покупателям Киа Теллурайд 2020 предложат с одним агрегатом - 3,8-литровым (ага, галлон) V6 мощностью 291 л.с. (355 Нм). Производительный мотор, правда? Средний расход топлива (в комбинированном режиме) переднеприводного кроссовера опредили на уровне 10,2 л/100 км (город - 11,8 л/100 км, шоссе - 9 л/100 км).
Читайте также: Subaru представила кроссовер с рекордно малым расходом топлива
В полноприводной же конфигурации цифры предсказуемо выше: 11,2 л/100 км в смешанном режиме, 12,4 л/100 км - в городе, 9,8 л/100 км - на шоссе. Довольно скромный аппетит у восьмиместного кроссовера, не находите? В США цены на новинку стартуют с 31 690 долларов.
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