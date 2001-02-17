Эти модели авто импортируют из США в Украину чаще всего

5 самых популярных авто из Америки



Автомобили из США везут в Украину либо те, кто хочет заработать на них, либо те, кто хочет обзавестись достойной машиной с небольшим пробегом и за вменяемые деньги. Есть мнение, что из Америки к нам попадают так называемые битки, и что целые авто покупать там бессмысленно, передает



Да, на самом деле битые автомобили из Штатов покупать наиболее выгодно. Это объясняется тем, что американцы предпочитают не заморачиваться с ремонтом и восстановлением авто после ДТП. Во-первых, им проще получить выплату от страховой и купить новый автомобиль. Во-вторых, восстановление автомобиля в Америке стоит на порядок дороже, чем у нас. И дело тут не в стоимости деталей кузова и запчастей, а в высокой стоимости работ.



В Украине, как известно, в последние годы процветает бизнес ввоза и продажи авто из Штатов, которые нередко сначала везут в Грузию, восстанавливают их там, после чего – в Украину. Покупать биток или не покупать, искать целую машину с рук или играть на аукционе – дело сугубо личное. Мы лишь решили составить рейтинг самых популярных авто из США, которые украинцы везут (и покупают) чаще всего.



Мы не стали разделять моделями по местам, а просто составили список из ТОП-5 самых популярных авто из Америки.



VW Passat



Тут особо и говорить нечего. Просто выгляни на улицу и посмотри на ездящие автомобили. Скорее всего, раз в 10-15 минут по соседней улице проедет Пассат, причем именно американский. В последнее их время все больше и больше и на дорогах, и объявлениях о продаже.



VW Jetta



Как и старший по классу Пассат, Джетта является одной из востребованных моделей. Правда, статистика говорит, что Passat все же покупают чаще.



Honda Accord



Американский Аккорд – это красивый и весьма надежный автомобиль, который, тем не менее, стоит в разы дешевле новых официальных машин. Поэтому эту модель достаточно часто «тянут» из Штатов.



Toyota Camry



Ситуация та же, что с Хондой. Купив Камри (или Кэмри – как угодно) в Америке, можно неплохом сэкономить и при этом обзавестись престижным бизнес-седаном.



Ford Fusion



Выглядит как Мондео, каковым, по сути, и является. Но разница в цене между «серыми» авто из США и официальными машинами существенная, поэтому Ford Fusion/Mondeo входит в пятерку популярных авто.



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Отметим, независимо от авто и его состояния, не стоит забывать, что дополнительных расходов потребует доставка авто из США. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Автомобили из США везут в Украину либо те, кто хочет заработать на них, либо те, кто хочет обзавестись достойной машиной с небольшим пробегом и за вменяемые деньги. Есть мнение, что из Америки к нам попадают так называемые битки, и что целые авто покупать там бессмысленно, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр Да, на самом деле битые автомобили из Штатов покупать наиболее выгодно. Это объясняется тем, что американцы предпочитают не заморачиваться с ремонтом и восстановлением авто после ДТП. Во-первых, им проще получить выплату от страховой и купить новый автомобиль. Во-вторых, восстановление автомобиля в Америке стоит на порядок дороже, чем у нас. И дело тут не в стоимости деталей кузова и запчастей, а в высокой стоимости работ.В Украине, как известно, в последние годы процветает бизнес ввоза и продажи авто из Штатов, которые нередко сначала везут в Грузию, восстанавливают их там, после чего – в Украину. Покупать биток или не покупать, искать целую машину с рук или играть на аукционе – дело сугубо личное. Мы лишь решили составить рейтинг самых популярных авто из США, которые украинцы везут (и покупают) чаще всего.Мы не стали разделять моделями по местам, а просто составили список из ТОП-5 самых популярных авто из Америки.VW PassatТут особо и говорить нечего. Просто выгляни на улицу и посмотри на ездящие автомобили. Скорее всего, раз в 10-15 минут по соседней улице проедет Пассат, причем именно американский. В последнее их время все больше и больше и на дорогах, и объявлениях о продаже.VW JettaКак и старший по классу Пассат, Джетта является одной из востребованных моделей. Правда, статистика говорит, что Passat все же покупают чаще.Honda AccordАмериканский Аккорд – это красивый и весьма надежный автомобиль, который, тем не менее, стоит в разы дешевле новых официальных машин. Поэтому эту модель достаточно часто «тянут» из Штатов.Toyota CamryСитуация та же, что с Хондой. Купив Камри (или Кэмри – как угодно) в Америке, можно неплохом сэкономить и при этом обзавестись престижным бизнес-седаном.Ford FusionВыглядит как Мондео, каковым, по сути, и является. Но разница в цене между «серыми» авто из США и официальными машинами существенная, поэтому Ford Fusion/Mondeo входит в пятерку популярных авто.Отметим, независимо от авто и его состояния, не стоит забывать, что дополнительных расходов потребует доставка авто из США.





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