В Киеве "бок о бок" видели два редких авто

Заброшенный Роллс-Ройс и уникальный внедорожник



В Киеве на тихой парковке засветились сразу два интересных авто. Судя по фото в соцсетях, стоят они там уже довольно продолжительное время, передает



Сразу обращает на себя внимание редкий кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего выпустили чуть больше 5 тыс. этих авто с 6,75-литровым V8.



Мы уже как-то писали тебе про это авто, ранее принадлежавший директору ВАТ «Выдубичи».



Второе транспортное средство – украинский вездеход Sherp, обладающий феноменальной проходимостью. Он уверенно чувствует себя на песку, снегу, в грязи и даже способен плавать.



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Sherp собирают мелкими партиями в Киеве. Как сообщает автор фото Александр Шошин, охранники парковки утверждают, что вездеходом пользуются исключительно в летний период.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на тихой парковке засветились сразу два интересных авто. Судя по фото в соцсетях, стоят они там уже довольно продолжительное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр Сразу обращает на себя внимание редкий кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего выпустили чуть больше 5 тыс. этих авто с 6,75-литровым V8.Мы уже как-то писали тебе про это авто, ранее принадлежавший директору ВАТ «Выдубичи».Второе транспортное средство – украинский вездеход Sherp, обладающий феноменальной проходимостью. Он уверенно чувствует себя на песку, снегу, в грязи и даже способен плавать.Sherp собирают мелкими партиями в Киеве. Как сообщает автор фото Александр Шошин, охранники парковки утверждают, что вездеходом пользуются исключительно в летний период.





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