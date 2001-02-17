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Раздел: Авто  
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В Киеве "бок о бок" видели два редких авто

В Киеве "бок о бок" видели два редких автоЗаброшенный Роллс-Ройс и уникальный внедорожник

В Киеве на тихой парковке засветились сразу два интересных авто. Судя по фото в соцсетях, стоят они там уже довольно продолжительное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Сразу обращает на себя внимание редкий кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего выпустили чуть больше 5 тыс. этих авто с 6,75-литровым V8.

Мы уже как-то писали тебе про это авто, ранее принадлежавший директору ВАТ «Выдубичи».

Второе транспортное средство – украинский вездеход Sherp, обладающий феноменальной проходимостью. Он уверенно чувствует себя на песку, снегу, в грязи и даже способен плавать.

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Sherp собирают мелкими партиями в Киеве. Как сообщает автор фото Александр Шошин, охранники парковки утверждают, что вездеходом пользуются исключительно в летний период.
В Киеве "бок о бок" видели два редких авто
В Киеве "бок о бок" видели два редких авто
В Киеве "бок о бок" видели два редких авто
В Киеве "бок о бок" видели два редких авто
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 Теги: Киев, парковка, редкие авто

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Сегодня, 15:22 » Автор: Алена Шимко
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