Раздел: Авто
В Киеве "бок о бок" видели два редких авто
Заброшенный Роллс-Ройс и уникальный внедорожник
В Киеве на тихой парковке засветились сразу два интересных авто. Судя по фото в соцсетях, стоят они там уже довольно продолжительное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Сразу обращает на себя внимание редкий кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего выпустили чуть больше 5 тыс. этих авто с 6,75-литровым V8.
Мы уже как-то писали тебе про это авто, ранее принадлежавший директору ВАТ «Выдубичи».
Второе транспортное средство – украинский вездеход Sherp, обладающий феноменальной проходимостью. Он уверенно чувствует себя на песку, снегу, в грязи и даже способен плавать.
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Sherp собирают мелкими партиями в Киеве. Как сообщает автор фото Александр Шошин, охранники парковки утверждают, что вездеходом пользуются исключительно в летний период.
В Киеве на тихой парковке засветились сразу два интересных авто. Судя по фото в соцсетях, стоят они там уже довольно продолжительное время, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Сразу обращает на себя внимание редкий кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего выпустили чуть больше 5 тыс. этих авто с 6,75-литровым V8.
Мы уже как-то писали тебе про это авто, ранее принадлежавший директору ВАТ «Выдубичи».
Второе транспортное средство – украинский вездеход Sherp, обладающий феноменальной проходимостью. Он уверенно чувствует себя на песку, снегу, в грязи и даже способен плавать.
Читайте также: В Киеве видели авто с номерами «ДНР»
Sherp собирают мелкими партиями в Киеве. Как сообщает автор фото Александр Шошин, охранники парковки утверждают, что вездеходом пользуются исключительно в летний период.
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