Раздел: Авто
Футуристический автомобиль может дополнить линейку DS
Кузов автомобиля разделяется на две части.
На данный момент у DS есть несколько довольно интригующих моделей в ассортименте, в том числе DS 3 Crossback и более крупный DS 7 Crossback. Единственный автомобиль, которого не хватает, - спортивный.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Концептуальная модель DS-X Concept представляет собой одну из возможных визуализаций предстоящего спортивного транспортного средства.
Она основывается на идеи создания двухдверного автомобиля и показывает, как может выглядеть продвинутая модель в 2035 году.
В отличие от продуктов, присутствующих на современных рынках, концепт DS-X не имеет традиционной кабины. Вместо этого пассажир располагается в специальной закрытой секции, тогда как водитель тоже ограничивается определенным пространством и оборудованием.
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Та, в которой сидит водитель, имеет специальную решетку, смещенную от центра модели, в то время как пассажирская часть включает огромное отверстие, открывающее переднее колесо. Сзади две части сливаются в общий кузов и лучше все это просматривается при виде сверху.
На данный момент у DS есть несколько довольно интригующих моделей в ассортименте, в том числе DS 3 Crossback и более крупный DS 7 Crossback. Единственный автомобиль, которого не хватает, - спортивный.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Концептуальная модель DS-X Concept представляет собой одну из возможных визуализаций предстоящего спортивного транспортного средства.
Она основывается на идеи создания двухдверного автомобиля и показывает, как может выглядеть продвинутая модель в 2035 году.
В отличие от продуктов, присутствующих на современных рынках, концепт DS-X не имеет традиционной кабины. Вместо этого пассажир располагается в специальной закрытой секции, тогда как водитель тоже ограничивается определенным пространством и оборудованием.
Читайте также: Renault показали футуристический автомобиль. Видео
Та, в которой сидит водитель, имеет специальную решетку, смещенную от центра модели, в то время как пассажирская часть включает огромное отверстие, открывающее переднее колесо. Сзади две части сливаются в общий кузов и лучше все это просматривается при виде сверху.
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