Audi назвала электромобили, которые выйдут в ближайшие три года

Производитель имеет масштабные планы по выпуску таких авто.



Крупные атопроизводители в ближайшие годы планируют выпустить на рынок много новых электромобилей. И Audi не исключение, сообщает



Эта компания активно работает в данном направлении. Какие же электрокары Audi начнет продавать в 2019-2021 годах?



Audi e-tron



Audi e-tron появится в продаже летом 2019 года. Он будет оснащаться двумя электромоторами и батареей. Общая мощность силовой установки – 300 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составит 200 км/ч, а запас хода – более 500 км. Цена – около 80 000 евро.



Audi e-tron Sportback



Продажи электрического Audi e-tron Sportback начнутся осенью 2019 года. На одной подзарядке батареи он сможет проехать около 500 км. В базе он будет стоить от 70 000 евро.



Audi eQ3



В 2020 году Audi начнет серийное производство электрического кроссовера Audi eQ3. Его построят на платформе MEB. Длина этого кроссовера составит около 4,5 м. Запас хода – от 330 до 500 км, в зависимости о батареи (а батарей будет три вида).



Audi Q2 e-tron



Audi сейчас разрабатывает компактный электрический кроссовер, который войдет в семейство «e-tron». Речь идет про Audi Q2 e-tron. Audi уже официально сообщил, что эта новинка появится в продаже в 2020 году Правда, вначале только в Китае.



Audi e-tron GT



В 2021 году в продаже должен появиться электрический четырехместный спорткар Audi e-tron GT. Общая мощность его силовой установки будет примерно 600 л.с.



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Запас хода – около 500 км. Цена – 100 000 евро. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Крупные атопроизводители в ближайшие годы планируют выпустить на рынок много новых электромобилей. И Audi не исключение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Эта компания активно работает в данном направлении. Какие же электрокары Audi начнет продавать в 2019-2021 годах?Audi e-tron появится в продаже летом 2019 года. Он будет оснащаться двумя электромоторами и батареей. Общая мощность силовой установки – 300 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составит 200 км/ч, а запас хода – более 500 км. Цена – около 80 000 евро.Продажи электрического Audi e-tron Sportback начнутся осенью 2019 года. На одной подзарядке батареи он сможет проехать около 500 км. В базе он будет стоить от 70 000 евро.В 2020 году Audi начнет серийное производство электрического кроссовера Audi eQ3. Его построят на платформе MEB. Длина этого кроссовера составит около 4,5 м. Запас хода – от 330 до 500 км, в зависимости о батареи (а батарей будет три вида).Audi сейчас разрабатывает компактный электрический кроссовер, который войдет в семейство «e-tron». Речь идет про Audi Q2 e-tron. Audi уже официально сообщил, что эта новинка появится в продаже в 2020 году Правда, вначале только в Китае.В 2021 году в продаже должен появиться электрический четырехместный спорткар Audi e-tron GT. Общая мощность его силовой установки будет примерно 600 л.с.Запас хода – около 500 км. Цена – 100 000 евро.





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