» » На киевских дорогах засняли Волгу с необычным тюнингом
Раздел: Авто  
0

На киевских дорогах засняли Волгу с необычным тюнингом

На киевских дорогах засняли Волгу с необычным тюнингом По всему периметру автомобиля установлен "кенгурятник".

Уникальную Волгу заметили автомобилисты на одной из улиц столицы Украины. Главная ее особенность - оригинальный и брутальный тюнинг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Обычно "кенгурятники" устанавливают только на передней части aвтo, в случае же этого автомобиля, он установлен и сзади и спереди.

Такие же стильные трубы установили и на колесных арках. Скорее всего, таким необычным способом водитель Волги хотел застраховать себя от других водителей, которые могут создать ДТП.

Сейчас этот автомобиль не боится мелких повреждений, ведь он стал намного крепче даже большинства внедорожников в вопросе защиты кузова.

Читайте также: В американском сарае нашли раритетный Jaguar

Также авто стало более проходимым, судя по фото можно понять, что Волгу оснастили колесами большого размера. Плюс машина может теперь преодолевать более сложные препятствия.

На киевских дорогах засняли Волгу с необычным тюнингом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Волга, тюнинг

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     259
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх