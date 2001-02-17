Раздел: Авто
На киевских дорогах засняли Волгу с необычным тюнингом
По всему периметру автомобиля установлен "кенгурятник".
Уникальную Волгу заметили автомобилисты на одной из улиц столицы Украины. Главная ее особенность - оригинальный и брутальный тюнинг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Обычно "кенгурятники" устанавливают только на передней части aвтo, в случае же этого автомобиля, он установлен и сзади и спереди.
Такие же стильные трубы установили и на колесных арках. Скорее всего, таким необычным способом водитель Волги хотел застраховать себя от других водителей, которые могут создать ДТП.
Сейчас этот автомобиль не боится мелких повреждений, ведь он стал намного крепче даже большинства внедорожников в вопросе защиты кузова.
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Также авто стало более проходимым, судя по фото можно понять, что Волгу оснастили колесами большого размера. Плюс машина может теперь преодолевать более сложные препятствия.
Уникальную Волгу заметили автомобилисты на одной из улиц столицы Украины. Главная ее особенность - оригинальный и брутальный тюнинг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Обычно "кенгурятники" устанавливают только на передней части aвтo, в случае же этого автомобиля, он установлен и сзади и спереди.
Такие же стильные трубы установили и на колесных арках. Скорее всего, таким необычным способом водитель Волги хотел застраховать себя от других водителей, которые могут создать ДТП.
Сейчас этот автомобиль не боится мелких повреждений, ведь он стал намного крепче даже большинства внедорожников в вопросе защиты кузова.
Читайте также: В американском сарае нашли раритетный Jaguar
Также авто стало более проходимым, судя по фото можно понять, что Волгу оснастили колесами большого размера. Плюс машина может теперь преодолевать более сложные препятствия.
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