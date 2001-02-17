Раздел: Авто
Концерн Porsche оказался под угрозой крупного штрафа
Сума взыскания может составить более 100 миллионов евро.
Прокуратора немецкого города Штутгарт планирует добиться штрафных санкций в отношении автомобильного концерна Porsche, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В случае успешного, для надзорного органа, решения вопроса в суде, автопроизводителю грозит штраф в размере свыше 100 миллионов евро. Такое наказание грозит Porsche в связи с дизельным скандалом.
До этого, от аналогичного разбирательства пострадали два других немецких производителя автомобильной техники - Audi и Volkswagen. Общая сумма, которой лишились эти компании, составляет 1 миллиард 800 миллионов евро. Кроме этого ожидается, что в результате аналогичных претензий может пострадать еще одна компания, Bosh. Компания оказалась вовлеченной в дизельный скандал как поставщик комплектующих для производства автомашин.
Представители компании Porsche заявили, что готовы сотрудничать с властями по всем вопросам и готовы предоставить всю необходимую информацию. Различные расследования в отношении высокопоставленных лиц в компании начались еще два года назад - весной 2017 года.
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Летом 2018 года прокуратура заинтересовалась деятельностью концерна Bosh, как поставщика деталей и комплектующих концерну Volkswagen. А как известно, этот немецкий производитель напрямую замешен в дизельном скандале.
Прокуратора немецкого города Штутгарт планирует добиться штрафных санкций в отношении автомобильного концерна Porsche, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В случае успешного, для надзорного органа, решения вопроса в суде, автопроизводителю грозит штраф в размере свыше 100 миллионов евро. Такое наказание грозит Porsche в связи с дизельным скандалом.
До этого, от аналогичного разбирательства пострадали два других немецких производителя автомобильной техники - Audi и Volkswagen. Общая сумма, которой лишились эти компании, составляет 1 миллиард 800 миллионов евро. Кроме этого ожидается, что в результате аналогичных претензий может пострадать еще одна компания, Bosh. Компания оказалась вовлеченной в дизельный скандал как поставщик комплектующих для производства автомашин.
Представители компании Porsche заявили, что готовы сотрудничать с властями по всем вопросам и готовы предоставить всю необходимую информацию. Различные расследования в отношении высокопоставленных лиц в компании начались еще два года назад - весной 2017 года.
Читайте также: Единственный существующий экземпляр Mazda 254i Le Mans нашли в гараже
Летом 2018 года прокуратура заинтересовалась деятельностью концерна Bosh, как поставщика деталей и комплектующих концерну Volkswagen. А как известно, этот немецкий производитель напрямую замешен в дизельном скандале.
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