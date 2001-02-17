Раздел: Авто
Водителям подсказали, как правильно ухаживать за аккумулятором
Несколько базовых советов.
Аккумуляторная батарея (АКБ) – тот важный элемент, который отвечает за запуск двигателя и является автономным источником питания важных электрических систем автомобиля. Какой бы мощностью и эмблемой не обладал мотор, будь у вас старенький жигуль или премиальный 383-сильный Lexus LX – за состоянием АКБ нужно следить обязательно. От этого зависит производительность и продолжительность его работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.
Вот несколько советов, которые помогут продлить срок службы аккумулятора:
Не оставляйте аккумулятор на морозе. Многие эксперты советуют зимой забирать аккумулятор в теплое помещение после каждой поездки. Но регулярные перепады температур пагубно влияют на устройство. Есть альтернатива. Если температура воздуха не ниже 10 градусов, то можно просто сбросить одну клемму, чтобы уменьшить разряд батареи.
Минимизируйте нагрузку на аккумулятор. Хотя современные автомобили достаточно комфортны уже в базовой комплектации, желание усовершенствовать или персонализировать свою «ласточку» появляется у каждого автомобилиста. Так машина постепенно обрастает дополнительными энергопотребляющими устройствами для обогрева, освещения салона, усиления звука и т. д., которые неизбежно увеличивают нагрузку на аккумулятор. То же касается и длительной стоянки машины с включенными габаритами, работающим кондиционером и др., что также приводит к быстрому износу аккумуляторной батареи.
Купите зарядное устройство с датчиком температуры. Корректная работа АКБ во многом зависит от температуры. Оптимальной считается 20-25 ℃. А вот начиная с 35 ℃ скорость протекания химических реакций внутри блока питания ускоряется, что приводит к более быстрому изнашиванию проводников энергии. Поэтому следить за температурой электролита необходимо не только зимой, но и летом. Если аккумулятор находится в моторном отсеке, как у большинства машин популярной марки KIA, то можно свободно воспользоваться зарядным устройством с температурным датчиком. Термодатчик корректирует параметры заряда в зависимости от температуры окружающей среды, предотвращая от недозаряда и перезаряда.
Избегайте непродолжительных и нечастых поездок. В зимнее время короткие дистанции «убивают» аккумуляторную батарею, так как она попросту не успевает зарядится от двигателя во время поездки. С каждым таким выездом напряжение в аккумуляторе будет снижаться, пока он полностью не откажется работать. Когда нет возможности активно эксплуатировать авто будет целесообразно раз в две недели подзаряжать батарею.
Поддерживайте чистоту. Возможно, этот пункт покажется вам очевидным, но треть автомобилистов попросту игнорируют его. Причем зря. Во время работы аккумулятора засоряются вентиляционные отверстия, а на клеммах накапливается окись и грязь. Все это препятствует нормальной передаче тока. Следует периодически чистить корпус АКБ и обрабатывать клеммы литолом. Засорение аккумулятора вполне может стать причиной быстрой разрядки или даже замыкания.
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Уход за аккумулятором – это тема, о которой многие не задумываются до тех пор, пока не столкнуться с проблемой запуска двигателя или полной разрядкой источника энергии на полпути. Тогда в спешке начинаются поиски зарядного устройства, прикуривающих проводов или помощи со стороны другого водителя, который согласится подзарядить ваш аккумулятор. Но ведь можно обойтись без этих вынужденных мер, если соблюдать всего несколько базовых правил и советов по эксплуатации АКБ.
Аккумуляторная батарея (АКБ) – тот важный элемент, который отвечает за запуск двигателя и является автономным источником питания важных электрических систем автомобиля. Какой бы мощностью и эмблемой не обладал мотор, будь у вас старенький жигуль или премиальный 383-сильный Lexus LX – за состоянием АКБ нужно следить обязательно. От этого зависит производительность и продолжительность его работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.
Вот несколько советов, которые помогут продлить срок службы аккумулятора:
Не оставляйте аккумулятор на морозе. Многие эксперты советуют зимой забирать аккумулятор в теплое помещение после каждой поездки. Но регулярные перепады температур пагубно влияют на устройство. Есть альтернатива. Если температура воздуха не ниже 10 градусов, то можно просто сбросить одну клемму, чтобы уменьшить разряд батареи.
Минимизируйте нагрузку на аккумулятор. Хотя современные автомобили достаточно комфортны уже в базовой комплектации, желание усовершенствовать или персонализировать свою «ласточку» появляется у каждого автомобилиста. Так машина постепенно обрастает дополнительными энергопотребляющими устройствами для обогрева, освещения салона, усиления звука и т. д., которые неизбежно увеличивают нагрузку на аккумулятор. То же касается и длительной стоянки машины с включенными габаритами, работающим кондиционером и др., что также приводит к быстрому износу аккумуляторной батареи.
Купите зарядное устройство с датчиком температуры. Корректная работа АКБ во многом зависит от температуры. Оптимальной считается 20-25 ℃. А вот начиная с 35 ℃ скорость протекания химических реакций внутри блока питания ускоряется, что приводит к более быстрому изнашиванию проводников энергии. Поэтому следить за температурой электролита необходимо не только зимой, но и летом. Если аккумулятор находится в моторном отсеке, как у большинства машин популярной марки KIA, то можно свободно воспользоваться зарядным устройством с температурным датчиком. Термодатчик корректирует параметры заряда в зависимости от температуры окружающей среды, предотвращая от недозаряда и перезаряда.
Избегайте непродолжительных и нечастых поездок. В зимнее время короткие дистанции «убивают» аккумуляторную батарею, так как она попросту не успевает зарядится от двигателя во время поездки. С каждым таким выездом напряжение в аккумуляторе будет снижаться, пока он полностью не откажется работать. Когда нет возможности активно эксплуатировать авто будет целесообразно раз в две недели подзаряжать батарею.
Поддерживайте чистоту. Возможно, этот пункт покажется вам очевидным, но треть автомобилистов попросту игнорируют его. Причем зря. Во время работы аккумулятора засоряются вентиляционные отверстия, а на клеммах накапливается окись и грязь. Все это препятствует нормальной передаче тока. Следует периодически чистить корпус АКБ и обрабатывать клеммы литолом. Засорение аккумулятора вполне может стать причиной быстрой разрядки или даже замыкания.
Читайте также: Водителям подсказали, как правильно буксировать автомобиль зимой
Уход за аккумулятором – это тема, о которой многие не задумываются до тех пор, пока не столкнуться с проблемой запуска двигателя или полной разрядкой источника энергии на полпути. Тогда в спешке начинаются поиски зарядного устройства, прикуривающих проводов или помощи со стороны другого водителя, который согласится подзарядить ваш аккумулятор. Но ведь можно обойтись без этих вынужденных мер, если соблюдать всего несколько базовых правил и советов по эксплуатации АКБ.
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