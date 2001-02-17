Раздел: Авто
Aston Martin анонсировала новый гиперкар
Project 003 станет третьим гиперкаром.
Project 003 станет третьим гиперкаром марки после Valkyrie и трековой Valkyrie AMR Pro. Его построят вокруг облегченной силовой структуры и оснастят бензо-электрической силовой установкой. Кроме того, 003-й получит активную подвеску и подвижные аэродинамические элементы, передает Хроника.инфо со ссылкой на autotheme.info.
В Aston Martin говорят, что гиперкар будет более практичным и пригодным для ежедневного использования. В частности, в нём будет отсек для багажа. Модель сертифицируют для всех рынков в исполнении с левым или правым рулем.
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Первый гиперкар Aston Martin - Valkyrie - выйдет тиражом в 150 экземпляров. Машина оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил, разработанного Cosworth. Дополнительно покупатели «Валькирии» могут заказать пакет AMR Track Performance, который не сертифицирован для использования на обычных дорогах. В его состав входят второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековая подвеска, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки.
Project 003 станет третьим гиперкаром марки после Valkyrie и трековой Valkyrie AMR Pro. Его построят вокруг облегченной силовой структуры и оснастят бензо-электрической силовой установкой. Кроме того, 003-й получит активную подвеску и подвижные аэродинамические элементы, передает Хроника.инфо со ссылкой на autotheme.info.
В Aston Martin говорят, что гиперкар будет более практичным и пригодным для ежедневного использования. В частности, в нём будет отсек для багажа. Модель сертифицируют для всех рынков в исполнении с левым или правым рулем.
Читайте также: Lamborghini создает новый мощный гиперкар
Первый гиперкар Aston Martin - Valkyrie - выйдет тиражом в 150 экземпляров. Машина оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил, разработанного Cosworth. Дополнительно покупатели «Валькирии» могут заказать пакет AMR Track Performance, который не сертифицирован для использования на обычных дорогах. В его состав входят второй комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековая подвеска, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки.
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