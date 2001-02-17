Раздел: Авто
Nissan анонсировал бюджетный кроссовер
Nissan выпускает внедорожник для небогатых стран
Японский производитель автомобилей собирается выпустить на рынок бюджетный кроссовер. Авто получило имя Nissan Livina и представляет собой смесь переднеприводного минивэна с внедорожником, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Основан дизайн новинки на Mitsubishi Xpander - кроме технической части, у автомобилей общий кузов, навесные панели и схожий интерьер.
Однако, семиместный кроссовер Livina получил свои индивидуальные черты в виде интересного оформления радиаторной решетки, форму и рисунок фар, а также двухъярусное оформление головной оптики.
Задние же фонари остались прежними, но их графика изменилась. Единственное очевидное отличие в интерьере (кроме логотипа бренда) - собственная мультимедийная система Nissan с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Клиренс у нового Nissan Livina почти идеален - 205 мм. Под капотом остался прежний 1,5-литровый бензиновый двигатель Митсубиси мощностью 104 л.с. и 141 Нм. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая КПП.
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В Индонезии уже выполнены первые заказы на Livina. Ориентировочная цена бюджетного кроссовера - 14 тыс. долларов.
Японский производитель автомобилей собирается выпустить на рынок бюджетный кроссовер. Авто получило имя Nissan Livina и представляет собой смесь переднеприводного минивэна с внедорожником, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Основан дизайн новинки на Mitsubishi Xpander - кроме технической части, у автомобилей общий кузов, навесные панели и схожий интерьер.
Однако, семиместный кроссовер Livina получил свои индивидуальные черты в виде интересного оформления радиаторной решетки, форму и рисунок фар, а также двухъярусное оформление головной оптики.
Задние же фонари остались прежними, но их графика изменилась. Единственное очевидное отличие в интерьере (кроме логотипа бренда) - собственная мультимедийная система Nissan с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Клиренс у нового Nissan Livina почти идеален - 205 мм. Под капотом остался прежний 1,5-литровый бензиновый двигатель Митсубиси мощностью 104 л.с. и 141 Нм. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая КПП.
Читайте также: Ford анонсировал новый бюджетный кроссовер
В Индонезии уже выполнены первые заказы на Livina. Ориентировочная цена бюджетного кроссовера - 14 тыс. долларов.
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