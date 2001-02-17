Раздел: Авто
Lamborghini показала свой первый гибридный спорткар
Новинка известна под индексом LB48H.
Первый в истории итальянской марки гибрид, который получит 850-сильную установку, дебютирует в сентябре 2019 года. Первый серийный спорткар Lamborghini с гибридной силовой установкой представят на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 г., передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
На данный момент новинка известна под индексом LB48H. Не исключается, что машина поступит в продажу под названием Unico. Всего компания выпустит 63 экземпляра спорткара. На данный момент все они уже распроданы. По неофициальным данным, цена на автомобиль составила 2,5 млн евро.
Дизайн машины будет напоминать концепт Terzo Millennio, который был представлен в ноябре 2017 года. Суперкар получит облеченную конструкцию и карбоновый кузов. В состав гибридной силовой установки войдет модернизированный 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 800 л. с., который будет работать в паре с 50-сильным электромотором. Таким образом, суммарная отдача агрегатов составит 850 лошадиных сил. Еще один гибридный спорткар Lamborghini представит в 2020 году.
В модельном ряду компании автомобиль станет преемником Aventador. В состав силовой установки спорткара войдет бензиновый двигатель V12 и электромотор. Вес машины при этом увеличится примерно на 150–200 кг. На одной электротяге машина сможет проехать до 50 километров. Также в планах Lamborghini представить кроссовер Urus с гибридной силовой установкой. Все технические характеристики этой машины пока держатся в секрете.
Читайте также: Названы особенности первого гибридного суперкара Lamborghini
Первый концепт гибридного Lamborghini под названием Asterion был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2014 года. Машина получила три электрических мотора и 5,2-литровый бензиновый двигатель V10. Суммарная мощность автомобиля составила 300 лошадиных сил.
Первый в истории итальянской марки гибрид, который получит 850-сильную установку, дебютирует в сентябре 2019 года. Первый серийный спорткар Lamborghini с гибридной силовой установкой представят на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 г., передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
На данный момент новинка известна под индексом LB48H. Не исключается, что машина поступит в продажу под названием Unico. Всего компания выпустит 63 экземпляра спорткара. На данный момент все они уже распроданы. По неофициальным данным, цена на автомобиль составила 2,5 млн евро.
Дизайн машины будет напоминать концепт Terzo Millennio, который был представлен в ноябре 2017 года. Суперкар получит облеченную конструкцию и карбоновый кузов. В состав гибридной силовой установки войдет модернизированный 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 800 л. с., который будет работать в паре с 50-сильным электромотором. Таким образом, суммарная отдача агрегатов составит 850 лошадиных сил. Еще один гибридный спорткар Lamborghini представит в 2020 году.
В модельном ряду компании автомобиль станет преемником Aventador. В состав силовой установки спорткара войдет бензиновый двигатель V12 и электромотор. Вес машины при этом увеличится примерно на 150–200 кг. На одной электротяге машина сможет проехать до 50 километров. Также в планах Lamborghini представить кроссовер Urus с гибридной силовой установкой. Все технические характеристики этой машины пока держатся в секрете.
Читайте также: Названы особенности первого гибридного суперкара Lamborghini
Первый концепт гибридного Lamborghini под названием Asterion был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2014 года. Машина получила три электрических мотора и 5,2-литровый бензиновый двигатель V10. Суммарная мощность автомобиля составила 300 лошадиных сил.
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