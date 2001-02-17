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Раздел: Авто  
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Skoda показала интерьер электрического кросс-купе

Skoda показала интерьер электрического кросс-купеПередняя панель электрокара состоит из двух секций разной ширины.

Компания Skoda рассказала об особенностях архитектуры и показала эскиз интерьера электрического кросс-купе Vision iV. Вседорожник, построенный на платформе MEB, дебютирует на автосалоне в Женеве и получит двухуровневую переднюю панель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Передняя панель электрокара состоит из двух секций разной ширины. Над ними «парит» дисплей информационно-развлекательно системы и цифровая «приборка». На двухспицевом руле вместо традиционного логотипа марки используется шрифтовое начертание. Между сиденьями водителя и пассажира находится отсек, оснащенный беспроводной зарядкой для смартфонов.

Форма и декор передней панели отражает дизайн экстерьера Vision iV, демонстрирующий эволюцию фирменного стиля «Шкоды». Особенностью шоу-кара стала светящаяся полоса во всю ширину кузова, которая будет на всех электрокарах Skoda. Кроссоверу также досталась измененная решетка радиатора с вертикальными ребрами, камеры вместо боковых зеркал, ножки которых напоминают акульи плавники, и 22-дюймовые колеса.

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Skoda Vision iV, вероятно, будет дальше развивать стилистические идеи, заложенные в концепте Vision E 2017 года. Кросс-купе также был построен на MEB и оснащен двумя электромоторами суммарной мощность 306 лошадиных сил. Без подзарядки он мог проезжать до 500 километров.
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 Теги: Skoda, интерьер, кросс-купе

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Сегодня, 18:38 » Автор: Эдгар Букмирза
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