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Раздел: Авто  
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В Сеть слили фотографии неизвестного пикапа Ford

В Сеть слили фотографии неизвестного пикапа FordПикап Ford Ranger нового поколения официально показали в прошлом году на автосалоне в Детройте.

В Сети появились фотографии полноразмерного макета пикапа, который австралийские журналисты назвали новым «Рейнджером». Информации о том, где были сделаны снимки и какая именно модель на них представлена пока нет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Издание Whichcar указывает на очевидное сходство автомобиля на снимках с моделями Ford семейства F-Series. Речь идет от решетке радиатора, C-образных фарах, фонарях и форме заднего бампера. Наглухо тонированные стекла могут свидетельствовать о том, что это не ходовой прототип пикапа, а полноразмерный макет.

Модель сохранила рамную конструкцию, получила 2,3-литровый бензиновый двигатель семейства EcoBoost и десятидиапазонный «автомат».

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Последними новинками F-серии стали тяжелые пикапы Super Duty. В зависимости от версии они комплектуются 6,2-литровой бензиновой «восьмеркой», модернизированным 6,7-литровым дизелем Power Stroke или новой бензиновой «восьмеркой» объемом 7,3 литра. Все двигатели работают в паре с новым, усиленным 10-диапазонным «автоматом» TorqShift.

В Сеть слили фотографии неизвестного пикапа Ford
В Сеть слили фотографии неизвестного пикапа Ford


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 Теги: сеть, Ford, пикап

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Сегодня, 20:48 » Автор: Эдгар Букмирза
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