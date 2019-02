Новый Lexus IS получит двигатель от «Супры»

Седан Lexus IS следующего поколения получит двигатель от купе Supra нового поколения. Это рядный шестицилиндровый агрегат, который японский спорткар делит с BMW Z4.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.Японское издание Best Car уверено, что IS оснастят тем же самым двигателем объемом три литра. На «Супре» он выдает 340 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо «шестерки», в гамму двигателей седана войдут турбомоторы 2.0 и 2.4, а также гибридная установка на базе 2,5-литрового «атмосферника». «Заряженный» Lexus IS F укомплектуют V6 с двумя турбонагнетателями от флагманского LS.Их сделал сторонний художник, который видел эскизы оригинальной машины. Седан получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.