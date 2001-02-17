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Новый Lexus IS получит двигатель от «Супры»
В конце прошлого года в Сети появились изображения нового IS.
Седан Lexus IS следующего поколения получит двигатель от купе Supra нового поколения. Это рядный шестицилиндровый агрегат, который японский спорткар делит с BMW Z4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Японское издание Best Car уверено, что IS оснастят тем же самым двигателем объемом три литра. На «Супре» он выдает 340 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо «шестерки», в гамму двигателей седана войдут турбомоторы 2.0 и 2.4, а также гибридная установка на базе 2,5-литрового «атмосферника». «Заряженный» Lexus IS F укомплектуют V6 с двумя турбонагнетателями от флагманского LS.
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Их сделал сторонний художник, который видел эскизы оригинальной машины. Седан получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.
Седан Lexus IS следующего поколения получит двигатель от купе Supra нового поколения. Это рядный шестицилиндровый агрегат, который японский спорткар делит с BMW Z4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Японское издание Best Car уверено, что IS оснастят тем же самым двигателем объемом три литра. На «Супре» он выдает 340 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо «шестерки», в гамму двигателей седана войдут турбомоторы 2.0 и 2.4, а также гибридная установка на базе 2,5-литрового «атмосферника». «Заряженный» Lexus IS F укомплектуют V6 с двумя турбонагнетателями от флагманского LS.
Читайте также: Названа модель Lexus, которая получит водородный двигатель
Их сделал сторонний художник, который видел эскизы оригинальной машины. Седан получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.
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