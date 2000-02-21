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Раздел: Авто  
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В Австралии появятся автомобильные номера со смайликами

В Австралии появятся автомобильные номера со смайликами На выбор предлагается один из пяти эмодзи.

Водители в австралийском штате Квинсленд скоро смогут персонализировать свои номерные знаки с помощью эмодзи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Официальный поставщик номерных знаков штата запустит опцию уже 1 марта. Однако водители не смогут использовать таблички только с эмодзи, а сами смайлики не будут считаться частью регистрационных номеров. В каждом номере также не может быть больше одного эмодзи.

Выбирать эмодзи водители смогут из пяти вариантов:

- лицо со слезами радости,
- смайлик в очках,
- подмигивающий смайлик,
- улыбающийся смайлик,
- смайлик с глазами-сердечками.

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Стоить такой номерной знак будет 475 австралийских долларов.
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 Теги: Австралия, номера, смайлы

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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