Раздел: Авто
В Австралии появятся автомобильные номера со смайликами
На выбор предлагается один из пяти эмодзи.
Водители в австралийском штате Квинсленд скоро смогут персонализировать свои номерные знаки с помощью эмодзи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Официальный поставщик номерных знаков штата запустит опцию уже 1 марта. Однако водители не смогут использовать таблички только с эмодзи, а сами смайлики не будут считаться частью регистрационных номеров. В каждом номере также не может быть больше одного эмодзи.
Выбирать эмодзи водители смогут из пяти вариантов:
- лицо со слезами радости,
- смайлик в очках,
- подмигивающий смайлик,
- улыбающийся смайлик,
- смайлик с глазами-сердечками.
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Стоить такой номерной знак будет 475 австралийских долларов.
Водители в австралийском штате Квинсленд скоро смогут персонализировать свои номерные знаки с помощью эмодзи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Официальный поставщик номерных знаков штата запустит опцию уже 1 марта. Однако водители не смогут использовать таблички только с эмодзи, а сами смайлики не будут считаться частью регистрационных номеров. В каждом номере также не может быть больше одного эмодзи.
Выбирать эмодзи водители смогут из пяти вариантов:
- лицо со слезами радости,
- смайлик в очках,
- подмигивающий смайлик,
- улыбающийся смайлик,
- смайлик с глазами-сердечками.
Читайте также: BMW X3 получила качественного конкурента в Китае
Стоить такой номерной знак будет 475 австралийских долларов.
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