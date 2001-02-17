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Раздел: Авто  
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Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже авто

Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже авто Новая схема имеет признаки финансовой пирамиды.

Кабмин разработал законопроект, предусматривающий запрещение покупки автомобиля вскладчину. Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Скоро его в первом чтении рассмотрят депутаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

В Украине существуют компании, которые предлагают украинцам т.н. групповые покупки машин. С клиентов собирают взносы, и потом, когда денег достаточно, покупается автомобиль. Он случайным образом разыгрывается среди пайщиков, вносивших денежные взносы. Считается, что каждый из участников этой схемы в конечном итоге получит свое авто. На самом же деле речь идет фактически про финансовую пирамиду.

С января 2017-го по сентябрь 2018 года около 2 800 украинцев стали участниками автомобильной финансовой пирамиды. Из них около 1 800 человек потом расторгли договор о групповой покупке автомобиля, но назад свои деньги многие не получили.

Такие автомобильные финансовые пирамиды в Украине были на «пике» популярности лет десять назад. Однако, как видите, про них «бизнесмены» не забыли.

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На наш взгляд, Кабмин уже давно должен был позаботиться о защите украинцев от специализированных финансовых компаний, предлагающих купить автомобиль вскладчину. Впрочем, хорошо, что это произошло хотя бы сейчас.
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 Теги: покупка авто, пирамида

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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