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Peugeot анонсировала гибридный спорткар

Peugeot анонсировала гибридный спорткарPeugeot опубликовала первые тизеры

Французы представят в марте «заряженную» версию седана 508 нового поколения, который получит 300-сильную бензоэлектрическую установку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Компания Peugeot опубликовала первые тизеры нового спортивного автомобиля с гибридной силовой установкой. Публичная премьера концепт-кара, который французы описывают в качестве тихой и быстрой машины, состоится в марте на Женевском автосалоне.

Предполагается, что речь идет об экспериментальной спортивной модификации седана Peugeot 508 нового поколения - Hybrid R. По предварительным данным, в состав гибридной силовой установки войдет 1,6-литровый бензиновый турбомотор и электрический агрегат, суммарная отдача которых превысит 300 лошадиных сил.

Весной 2015 г. компания Peugeot представила концептуальный «заряженный» хэтчбек 308 R Hybrid с бензоэлектрической силовой установкой, в состав которой вошел 1,6-литровый турбомотор и два электрических двигателя. Суммарная отдача агрегатов составила 500 л. с. и 730 Н·м крутящего момента.

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Такой автомобиль способен ускоряться с места до первой «сотни» за четыре секунды, а его максимальную скорость принудительно ограничили 250 км в час. Хот-хэтч так и не был запущен в серию.

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 Теги: Peugeot, гибридный спорткар

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Сегодня, 10:36 » Автор: Алена Шимко
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