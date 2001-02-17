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Раздел: Авто  
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В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63

В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63Модель будет в продаже всего год.

В Киеве засняли особый Гелендваген 2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

В столице засветился лимитированный Mercedes-AMG G63 Edition 1, который будет в продаже всего год. Отличить его можно по ярко-красным вставкам на зеркалах и 22-дюймовых дисках. Пороги украшены декоративными полосами.

Комплектация Edition 1 также включает пакет AMG Night – тонированные стекла и фары с фонарями. Красные вставки присутствуют и в салоне наряду с карбоновыми деталями.

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Что касается техники, то здесь никаких отличий от стандартного Mercedes-AMG G63. Новый Гелик оснащен 4,0-литровым 585-сильным V8 твин-турбо. Он стартует до сотни за 4,5 с, а его максималка ограничена на отметке в 240 км/ч.
В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63
В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63
В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63
В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63


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 Теги: Mercedes-AMG G63, лимитированная версия, Киев

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Сегодня, 11:57 » Автор: Алена Шимко
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