Раздел: Авто
В Киеве видели лимитированный Mercedes-AMG G63
Модель будет в продаже всего год.
В Киеве засняли особый Гелендваген 2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
В столице засветился лимитированный Mercedes-AMG G63 Edition 1, который будет в продаже всего год. Отличить его можно по ярко-красным вставкам на зеркалах и 22-дюймовых дисках. Пороги украшены декоративными полосами.
Комплектация Edition 1 также включает пакет AMG Night – тонированные стекла и фары с фонарями. Красные вставки присутствуют и в салоне наряду с карбоновыми деталями.
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Что касается техники, то здесь никаких отличий от стандартного Mercedes-AMG G63. Новый Гелик оснащен 4,0-литровым 585-сильным V8 твин-турбо. Он стартует до сотни за 4,5 с, а его максималка ограничена на отметке в 240 км/ч.
В Киеве засняли особый Гелендваген 2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
В столице засветился лимитированный Mercedes-AMG G63 Edition 1, который будет в продаже всего год. Отличить его можно по ярко-красным вставкам на зеркалах и 22-дюймовых дисках. Пороги украшены декоративными полосами.
Комплектация Edition 1 также включает пакет AMG Night – тонированные стекла и фары с фонарями. Красные вставки присутствуют и в салоне наряду с карбоновыми деталями.
Читайте также: В Киеве видели лимитированный BMW Z8 Alpina
Что касается техники, то здесь никаких отличий от стандартного Mercedes-AMG G63. Новый Гелик оснащен 4,0-литровым 585-сильным V8 твин-турбо. Он стартует до сотни за 4,5 с, а его максималка ограничена на отметке в 240 км/ч.
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