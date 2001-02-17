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Европейских водителей предупредили о необычном риске лишения прав
Любопытство до добра не доводит.
Любопытство и желание на ходу сделать эксклюзивные кадры ДТП, чтобы разместить их в социальные сети, может повлечь за собой серьезное наказание. Как минимум, в европейских странах, где правоохранительные органы контролируют жесткое соблюдение Конституции и человеческих прав, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
В Германии на автостраде А1 произошла крупная авария, когда водитель груженой фуры не заметил образовавшуюся пробку и влетел всем составом в крайние грузовики. Проезжающие водители начали фотографировать аварию, а полиция в это время сняла их, передает издание 40ton.net.
В перспективе около 50 водителей ждет штраф в размере 150 евро и запрет на вождение на месяц. Поскольку все, что связанно с телефоном за рулем влечет определенное наказание. Кроме того, эти водители нарушили неприкосновенность частной жизни пострадавших.
В Германии наказывают за манипуляции с телефоном, которые отвлекают водителя от дороги и могут повлечь за собой точно такие же трагические последствия.
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Отметим, что в аварии был виноват 56-летний водитель немецкого грузовика, не заметивший пробки, которая появилась на правой полосе. Его фура попала в кузов MAN TGL с прицепом, толкнув его на кузов другого грузовика. При этом пострадал 32-летний польский водитель, но получил серьезные ранения. В больницу с травмами был доставлен и водитель впередистоящего Mercedes Actros. Сам бельгийский водитель получил легкие ранения. Общие потери составили примерно 170 тысяч евро, а пробка разрослась на 20 километров.
Любопытство и желание на ходу сделать эксклюзивные кадры ДТП, чтобы разместить их в социальные сети, может повлечь за собой серьезное наказание. Как минимум, в европейских странах, где правоохранительные органы контролируют жесткое соблюдение Конституции и человеческих прав, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
В Германии на автостраде А1 произошла крупная авария, когда водитель груженой фуры не заметил образовавшуюся пробку и влетел всем составом в крайние грузовики. Проезжающие водители начали фотографировать аварию, а полиция в это время сняла их, передает издание 40ton.net.
В перспективе около 50 водителей ждет штраф в размере 150 евро и запрет на вождение на месяц. Поскольку все, что связанно с телефоном за рулем влечет определенное наказание. Кроме того, эти водители нарушили неприкосновенность частной жизни пострадавших.
В Германии наказывают за манипуляции с телефоном, которые отвлекают водителя от дороги и могут повлечь за собой точно такие же трагические последствия.
Читайте также: Ученые предупредили о риске скорого вымирания жирафов
Отметим, что в аварии был виноват 56-летний водитель немецкого грузовика, не заметивший пробки, которая появилась на правой полосе. Его фура попала в кузов MAN TGL с прицепом, толкнув его на кузов другого грузовика. При этом пострадал 32-летний польский водитель, но получил серьезные ранения. В больницу с травмами был доставлен и водитель впередистоящего Mercedes Actros. Сам бельгийский водитель получил легкие ранения. Общие потери составили примерно 170 тысяч евро, а пробка разрослась на 20 километров.
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