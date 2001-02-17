Раздел: Авто
Honda анонсировала электрический Urban EV
Может появиться целая линейка электромобилей.
Японский автопроизводитель подал заявку в патентное ведомство на регистрацию товарного знака Honda e, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Honda в ближайшее время может представить новый электрокар.
Не исключено, что это будет целая линейка экологически чистых машин под новым суббрендом.
Это соответствует новому мировому тренду - большинство именитых автопроизводителей уже наладили выпуск электромобилей под новой отдельной маркой.
Отметим, что Honda анонсировала скорый дебют нового электрического концепта Urban EV.
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Ожидается, что дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери уже 5 марта текущего года.
Японский автопроизводитель подал заявку в патентное ведомство на регистрацию товарного знака Honda e, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Honda в ближайшее время может представить новый электрокар.
Не исключено, что это будет целая линейка экологически чистых машин под новым суббрендом.
Это соответствует новому мировому тренду - большинство именитых автопроизводителей уже наладили выпуск электромобилей под новой отдельной маркой.
Отметим, что Honda анонсировала скорый дебют нового электрического концепта Urban EV.
Читайте также: Honda анонсировала новый электрический хэтчбек
Ожидается, что дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери уже 5 марта текущего года.
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