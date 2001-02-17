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Раздел: Авто  
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Honda анонсировала электрический Urban EV

Honda анонсировала электрический Urban EVМожет появиться целая линейка электромобилей.

Японский автопроизводитель подал заявку в патентное ведомство на регистрацию товарного знака Honda e, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Honda в ближайшее время может представить новый электрокар.

Не исключено, что это будет целая линейка экологически чистых машин под новым суббрендом.

Это соответствует новому мировому тренду - большинство именитых автопроизводителей уже наладили выпуск электромобилей под новой отдельной маркой.

Отметим, что Honda анонсировала скорый дебют нового электрического концепта Urban EV.

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Ожидается, что дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери уже 5 марта текущего года.

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 Теги: Honda, Urban EV, электрокар

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Сегодня, 18:00 » Автор: Алена Шимко
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