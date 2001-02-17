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«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
От обычного лифтбека 508 Peugeot Sport Engineered отличается заниженной подвеской и расширенной колеей.
Компания Peugeot раскрыла информацию о «заряженном» гибриде, публичный дебют которого состоится на Женевском автосалоне в начале следующего месяца. Им оказался концепт 508 Peugeot Sport Engineered, построенный на базе серийного 508 Hybrid и оснащенный силовой установкой мощностью эквивалентной 406-сильному ДВС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Трехмоторная система 508 Peugeot Sport Engineered состоит из 200-сильного бензинового турбодвигателя 1.6 PureTech и двух электромоторов: мощность агрегата на передней оси составляет 112, на задней - 203 лошадиные силы. С нуля до «сотни» гибрид разгоняется за 4,3 секунды, с 80 до 120 - за 2,5, а с 80 до 180 километров в час - за 9,3 секунды. Максимальная скорость - 250 километров в час.
Благодаря тяговой батарее емкостью 11,8 киловатт-часа концепт может проезжать на электротяге до 50 километров по циклу WLTP. В спортивном режиме работы управляющей электроники электромоторы и ДВС работают вместе на скоростях до 190 километров в час.
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От обычного лифтбека 508 Peugeot Sport Engineered отличается заниженной подвеской и расширенной колеей - 24 миллиметра спереди и 12 сзади, а также перенастроенным рулевым управлением. Автомобиль оборудован усиленными тормозами с 380-миллиметровыми передними дисками и фиксированными суппортами. Покрышки - Michelin Pilot Sport 4S размерностью 245/35 R20.
Компания Peugeot раскрыла информацию о «заряженном» гибриде, публичный дебют которого состоится на Женевском автосалоне в начале следующего месяца. Им оказался концепт 508 Peugeot Sport Engineered, построенный на базе серийного 508 Hybrid и оснащенный силовой установкой мощностью эквивалентной 406-сильному ДВС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Трехмоторная система 508 Peugeot Sport Engineered состоит из 200-сильного бензинового турбодвигателя 1.6 PureTech и двух электромоторов: мощность агрегата на передней оси составляет 112, на задней - 203 лошадиные силы. С нуля до «сотни» гибрид разгоняется за 4,3 секунды, с 80 до 120 - за 2,5, а с 80 до 180 километров в час - за 9,3 секунды. Максимальная скорость - 250 километров в час.
Благодаря тяговой батарее емкостью 11,8 киловатт-часа концепт может проезжать на электротяге до 50 километров по циклу WLTP. В спортивном режиме работы управляющей электроники электромоторы и ДВС работают вместе на скоростях до 190 километров в час.
Читайте также: «Заряженный» Hyundai Tucson N составит конкуренцию Audi SQ5
От обычного лифтбека 508 Peugeot Sport Engineered отличается заниженной подвеской и расширенной колеей - 24 миллиметра спереди и 12 сзади, а также перенастроенным рулевым управлением. Автомобиль оборудован усиленными тормозами с 380-миллиметровыми передними дисками и фиксированными суппортами. Покрышки - Michelin Pilot Sport 4S размерностью 245/35 R20.
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