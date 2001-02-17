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«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам

«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарамОт обычного лифтбека 508 Peugeot Sport Engineered отличается заниженной подвеской и расширенной колеей.

Компания Peugeot раскрыла информацию о «заряженном» гибриде, публичный дебют которого состоится на Женевском автосалоне в начале следующего месяца. Им оказался концепт 508 Peugeot Sport Engineered, построенный на базе серийного 508 Hybrid и оснащенный силовой установкой мощностью эквивалентной 406-сильному ДВС.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Трехмоторная система 508 Peugeot Sport Engineered состоит из 200-сильного бензинового турбодвигателя 1.6 PureTech и двух электромоторов: мощность агрегата на передней оси составляет 112, на задней - 203 лошадиные силы. С нуля до «сотни» гибрид разгоняется за 4,3 секунды, с 80 до 120 - за 2,5, а с 80 до 180 километров в час - за 9,3 секунды. Максимальная скорость - 250 километров в час.

Благодаря тяговой батарее емкостью 11,8 киловатт-часа концепт может проезжать на электротяге до 50 километров по циклу WLTP. В спортивном режиме работы управляющей электроники электромоторы и ДВС работают вместе на скоростях до 190 километров в час.

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От обычного лифтбека 508 Peugeot Sport Engineered отличается заниженной подвеской и расширенной колеей - 24 миллиметра спереди и 12 сзади, а также перенастроенным рулевым управлением. Автомобиль оборудован усиленными тормозами с 380-миллиметровыми передними дисками и фиксированными суппортами. Покрышки - Michelin Pilot Sport 4S размерностью 245/35 R20.

«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам



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 Теги: Peugeot 508, спорткар

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