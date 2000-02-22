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Раздел: Авто  
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Фотошпионы засняли на тестах новый купе-кроссовер от Audi

Фотошпионы засняли на тестах новый купе-кроссовер от AudiAudi вывела на тесты купе-кроссовер Q4 RS

Фотошпионы запечатлели новинку во время дорожных испытаний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Немецкая компания приступила к тестированию «заряженной» версии кросс-купе Audi Q4, которая получила приставку RS в названии. Модель полностью покрыта камуфляжной пленкой, так что отметить изменения во внешности пока сложно.

На данном этапе известно, что в основу новинки ляжет платформа MQB, а также кроссовер получит усиленные тормозные механизмы с передними суппортами, на которых имеется логотип «Audi Sport», и спортивную подвеску.

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Под капотом Audi Q4 RS установят 2,5-литровый турбированный силовой агрегат, производительность которого составит свыше 400 лошадиных сил. Стандартная версия модель также будет оснащаться двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра. Также, по мнению экспертов, компактный кросс может получить и гибридную версию.

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 Теги: Audi, кроссовер

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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