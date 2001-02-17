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Раздел: Авто  
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Названы наименее надежные внедорожники с полным приводом

Названы наименее надежные внедорожники с полным приводомЭти модели могут подвести.

У человека несведущего в автомобильной сфере, термин "внедорожник" ассоциируется с автомобилем, которому не страшны никакие испытания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

На самом деле, есть модели в обсуждаемом сегменте автомобилей, надежность которых мягко говоря "хромает".

Возьмем, к примеру, широко рекламируемую модель Nissan X-Trail. Она позиционируется как внедорожник.

На самом же деле, данный автомобиль корректнее было бы отнести к кроссоверам городского типа. На бездорожье такой автомобиль чувствует себя неуверенно.

Еще один "внедорожник" Subaru XV вообще подвергается искривлению кузова. Бывали случаи, когда на неровной дороге пассажиры не могли закрыть двери.

Модель Ford Ecosport также произведена автопроизводителем в ранг внедорожников незаслуженно.

Как показали результаты краш-тестов, машина небезопасна, как для водителя, так и для пассажиров.

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А вот в городской черте данный кроссовер весьма неплох.

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 Теги: внедорожник, полный привод, рейтинг, надежность

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Сегодня, 09:26 » Автор: Алена Шимко
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