Новый Lexus оснастят двигателем от BMW

Такой же мотор устанавливается на родстер Z4 и возрожденный спорткар Toyota Supra, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Это будет не первый раз, когда двигатель от модели Supra был перенесен на IS. Через два года после появления первого поколения IS в 1998 году, бренд Lexus поставил на одну из версий седана мотор от Supra без турбокомпрессоров.Другими вариантами двигателя будут 2,0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель Toyota, 2,5-литровый двигатель для гибридной модели и 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом. При этом BMW не выпускает 2,4-литровый двигатель, а Toyota, похоже, отказалась от всех своих 2,4-литровых версий. Возможно, автомобиль получит мотор от третьего производителя.Тем не менее, такое решение BMW выглядит довольно странно. Более мощный Z4 не конкурирует с Supra, а вот Lexus IS - прямой соперник BMW третьей серии. Кроме того, судя по списку двигателей, у нового Lexus IS должен быть расширен моторный отсек.Японский премиальный седан будет создан на глобальной платформе TNGA, а это позволит создать машину больше и значительно легче предшественника. Презентация новой версии IS пройдет в июле 2020 года.