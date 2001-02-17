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Известный автопроизводитель анонсировал 18 новых моделей
McLaren хочет расширить ассортимент.
Британская компания подтвердила намерения расширить ассортимент своих автомобилей и даже выпустить преемника McLaren P1. Руководитель отдела проектирования McLaren Марк Робертс подтвердил, что британский автопроизводитель расширит свой ассортимент, выпустив 18 новых автомобилей в течение следующих 6 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Во время выступления на Канадском международном автосалоне в Торонто, Робертс пояснил, что, прежде чем это произойдет, им необходимо увеличить производственные мощности, которые в настоящее время составляют 4,5 тыс. единиц в год.
«Для такой маленькой компании, как McLaren, это большое дело и сложная задача», - отметил топ-менеджер в своем интервью. Как бы это ни было сложно, McLaren необходимо расширить производственные мощности, если они захотят создать 18 новых автомобилей до 2025 года.
Робертс сообщил, что один из них станет преемником гибридного гиперкара P1, а его дебют состоится уже в ближайшее время. Другой новинкой станет электрический суперкар, который, по словам исполнительного директора McLaren, в настоящее время находится на стадии тестирования и разработки, поэтому «пройдет некоторое время, прежде чем мы выпустим его как серийный автомобиль».
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Поскольку «18» - это очень большое число для McLaren , даже если оно, вероятно, будет включать несколько лимитированных моделей, у руководителя отдела дизайна бренда спросили, не появились ли у руководства марки планы по созданию первого внедорожника. На что получили четкое «нет».
Британская компания подтвердила намерения расширить ассортимент своих автомобилей и даже выпустить преемника McLaren P1. Руководитель отдела проектирования McLaren Марк Робертс подтвердил, что британский автопроизводитель расширит свой ассортимент, выпустив 18 новых автомобилей в течение следующих 6 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Во время выступления на Канадском международном автосалоне в Торонто, Робертс пояснил, что, прежде чем это произойдет, им необходимо увеличить производственные мощности, которые в настоящее время составляют 4,5 тыс. единиц в год.
«Для такой маленькой компании, как McLaren, это большое дело и сложная задача», - отметил топ-менеджер в своем интервью. Как бы это ни было сложно, McLaren необходимо расширить производственные мощности, если они захотят создать 18 новых автомобилей до 2025 года.
Робертс сообщил, что один из них станет преемником гибридного гиперкара P1, а его дебют состоится уже в ближайшее время. Другой новинкой станет электрический суперкар, который, по словам исполнительного директора McLaren, в настоящее время находится на стадии тестирования и разработки, поэтому «пройдет некоторое время, прежде чем мы выпустим его как серийный автомобиль».
Читайте также: Известный автопроизводитель может прийти в Украину
Поскольку «18» - это очень большое число для McLaren , даже если оно, вероятно, будет включать несколько лимитированных моделей, у руководителя отдела дизайна бренда спросили, не появились ли у руководства марки планы по созданию первого внедорожника. На что получили четкое «нет».
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