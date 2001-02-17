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В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным мотором
Внедорожник создан на базе Mercedes-Benz GLS 63 AMG.
В Украине засняли невероятный Brabus B63-700. Заряженный внедорожник создан на базе Mercedes-Benz GLS 63 AMG, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Цифровое обозначение указывает на мощность 6,0-литрового V8 твин-турбо – 700 л. с. Пиковый крутящий момент увеличен до 950 Н∙м.
Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость – 300 км/ч. Кстати, мотор украшен позолотой для лучшего теплоотвода.
Узнать Mercedes GLS Brabus можно по особой решетке радиатора, карбоновому капоту и расширенным крыльям. Также заметны обвес, четыре выхлопных трубы и 21-дюймовые кованные диски.
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Салон Brabus B63-700 также доработан, хотя фото нет. К слову стоимость всех доработок – около 70 тыс. долларов (плюс $145 тыс. за Mercedes GLS 63 AMG).
В Украине засняли невероятный Brabus B63-700. Заряженный внедорожник создан на базе Mercedes-Benz GLS 63 AMG, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Цифровое обозначение указывает на мощность 6,0-литрового V8 твин-турбо – 700 л. с. Пиковый крутящий момент увеличен до 950 Н∙м.
Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость – 300 км/ч. Кстати, мотор украшен позолотой для лучшего теплоотвода.
Узнать Mercedes GLS Brabus можно по особой решетке радиатора, карбоновому капоту и расширенным крыльям. Также заметны обвес, четыре выхлопных трубы и 21-дюймовые кованные диски.
Читайте также: В Киеве появился самый быстрый седан - Brabus Rocket 900
Салон Brabus B63-700 также доработан, хотя фото нет. К слову стоимость всех доработок – около 70 тыс. долларов (плюс $145 тыс. за Mercedes GLS 63 AMG).
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