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Раздел: Авто  
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В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным мотором

В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным моторомВнедорожник создан на базе Mercedes-Benz GLS 63 AMG.

В Украине засняли невероятный Brabus B63-700. Заряженный внедорожник создан на базе Mercedes-Benz GLS 63 AMG, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Цифровое обозначение указывает на мощность 6,0-литрового V8 твин-турбо – 700 л. с. Пиковый крутящий момент увеличен до 950 Н∙м.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость – 300 км/ч. Кстати, мотор украшен позолотой для лучшего теплоотвода.

Узнать Mercedes GLS Brabus можно по особой решетке радиатора, карбоновому капоту и расширенным крыльям. Также заметны обвес, четыре выхлопных трубы и 21-дюймовые кованные диски.

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Салон Brabus B63-700 также доработан, хотя фото нет. К слову стоимость всех доработок – около 70 тыс. долларов (плюс $145 тыс. за Mercedes GLS 63 AMG).
В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным мотором
В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным мотором
В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным мотором
В Украине видели Brabus B63-700 с позолоченным мотором


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 Теги: Brabus B63-700, Украина

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Сегодня, 15:27 » Автор: Алена Шимко
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