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Раздел: Авто  
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SEAT анонсировал кроссовер Formentor

SEAT анонсировал кроссовер FormentorCupra отмечает год своего существования.

В 2019 году бренд Cupra отмечает год своего существования в качестве отдельного суббренда, а не модификации SEAT. К дню рождения марка подготовила концепт-кар Formentor, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Formentor сочетает силуэт кроссовера и дорожный просвет легкового автомобиля.

Автомобиль представляет собой купе-кроссовер с дорожным просветом на уровне обычной легковой машины. Дизайн в какой-то мере выполнен в стиле серийного кроссовера SEAT Tarraco, но прототип Cupra имеет более агрессивный облик.

Автомобиль получил гибридную силовую установку, детальные характеристики которой в Cupra не раскрывают. Известно лишь, что речь идет о суммарной мощности 241 л.с., полном приводе и автоматической коробке передач с двойным сцеплением.

"Большая аккумуляторная батарея" неназванной емкости обеспечивает Formentor пробег до 50 километров в полностью электрическом режиме.

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Несмотря на то, что Cupra Formentor создана в качестве концепт-кара, в ближайшее время может появиться серийный купе-кроссовер по мотивам этого прототипа. Тем более, что и дизайн кузова, и проработки интерьере у этой машины практически как у готовой к производству модели.

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 Теги: SEAT, кроссовер, Formentor, Cupra

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Сегодня, 16:57 » Автор: Алена Шимко
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