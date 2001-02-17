Раздел: Авто
SEAT анонсировал кроссовер Formentor
Cupra отмечает год своего существования.
В 2019 году бренд Cupra отмечает год своего существования в качестве отдельного суббренда, а не модификации SEAT. К дню рождения марка подготовила концепт-кар Formentor, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Formentor сочетает силуэт кроссовера и дорожный просвет легкового автомобиля.
Автомобиль представляет собой купе-кроссовер с дорожным просветом на уровне обычной легковой машины. Дизайн в какой-то мере выполнен в стиле серийного кроссовера SEAT Tarraco, но прототип Cupra имеет более агрессивный облик.
Автомобиль получил гибридную силовую установку, детальные характеристики которой в Cupra не раскрывают. Известно лишь, что речь идет о суммарной мощности 241 л.с., полном приводе и автоматической коробке передач с двойным сцеплением.
"Большая аккумуляторная батарея" неназванной емкости обеспечивает Formentor пробег до 50 километров в полностью электрическом режиме.
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Несмотря на то, что Cupra Formentor создана в качестве концепт-кара, в ближайшее время может появиться серийный купе-кроссовер по мотивам этого прототипа. Тем более, что и дизайн кузова, и проработки интерьере у этой машины практически как у готовой к производству модели.
В 2019 году бренд Cupra отмечает год своего существования в качестве отдельного суббренда, а не модификации SEAT. К дню рождения марка подготовила концепт-кар Formentor, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Formentor сочетает силуэт кроссовера и дорожный просвет легкового автомобиля.
Автомобиль представляет собой купе-кроссовер с дорожным просветом на уровне обычной легковой машины. Дизайн в какой-то мере выполнен в стиле серийного кроссовера SEAT Tarraco, но прототип Cupra имеет более агрессивный облик.
Автомобиль получил гибридную силовую установку, детальные характеристики которой в Cupra не раскрывают. Известно лишь, что речь идет о суммарной мощности 241 л.с., полном приводе и автоматической коробке передач с двойным сцеплением.
"Большая аккумуляторная батарея" неназванной емкости обеспечивает Formentor пробег до 50 километров в полностью электрическом режиме.
Читайте также: Seat анонсировал премьеру купеобразного кроссовера
Несмотря на то, что Cupra Formentor создана в качестве концепт-кара, в ближайшее время может появиться серийный купе-кроссовер по мотивам этого прототипа. Тем более, что и дизайн кузова, и проработки интерьере у этой машины практически как у готовой к производству модели.
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