Раздел: Авто
KIA показала новый электрокар
Компания показала авто на эскизе.
Компания Kia показала тизер электрического концепта, презентация которого запланирована на Женевский автосалон передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Изображение опубликовала пресс-служба Kia.
На эскизе электрокар выглядит достаточно необычно и даже агрессивно, что особенно отступает от автомобилестроительных традиций марки. Судя по всему, авто получит расширенные колесные арки, концептуальную фронтальную оптику и камеры вместо боковых зеркал.
"Автомобильный дизайн - это то, что заставляет сердце биться чаще, и мы считаем, что нет абсолютно никаких причин, почему это должно измениться просто потому, что автомобиль станет электрическим", - отметил вице-президент по дизайну европейского подразделения Kia Грегори Гийом.
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Вместе с тем никакие технические характеристики пока что не раскрываются и держаться в тайне. Так что остается только ждать марта, когда модель и представят на автосалоне в Женеве.
Компания Kia показала тизер электрического концепта, презентация которого запланирована на Женевский автосалон передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Изображение опубликовала пресс-служба Kia.
На эскизе электрокар выглядит достаточно необычно и даже агрессивно, что особенно отступает от автомобилестроительных традиций марки. Судя по всему, авто получит расширенные колесные арки, концептуальную фронтальную оптику и камеры вместо боковых зеркал.
"Автомобильный дизайн - это то, что заставляет сердце биться чаще, и мы считаем, что нет абсолютно никаких причин, почему это должно измениться просто потому, что автомобиль станет электрическим", - отметил вице-президент по дизайну европейского подразделения Kia Грегори Гийом.
Читайте также: Peugeot показала необычный электрокар
Вместе с тем никакие технические характеристики пока что не раскрываются и держаться в тайне. Так что остается только ждать марта, когда модель и представят на автосалоне в Женеве.
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