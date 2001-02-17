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Раздел: Авто  
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В Сети появились первые снимки электрокара Peugeot 208

В Сети появились первые снимки электрокара Peugeot 208Премьера нового Peugeot 208 состоится на автосалоне в Женеве 5 марта.

Потенциально это один самых интересных автомобилей европейского рынка, так как ожидается бензиновая, дизельная и даже электрическая версия компактного городского хэтчбека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог

Полностью электрический вариант окрашен в синий цвет на фото. Кроме того, его выдает немного другая решетка радиатора. Общий дизайн новинки можно назвать адаптацией того, что уже было показано на более старших моделях марки 308 и 508. Интерьер также оформлен в уже знакомом стиле с большим количеством граней.

Небольшой руль с двумя спицами, цифровая приборная панель и большое количество глянцевых деталей и переключателей-тумблеров - основные детали салона. Отдельно отметим довольно большой дисплей мультимедиа системы.

Новый Peugeot 208 построен на платформе CMP. Электрическая версия, скорее всего, будет использовать адаптированный вариант электрической силовой установки от DS3 Crossback E-Tense. Ее мощность составляет 134 л. с., а емкость батареи - 50 кВтч. Запаса хода на одном полном заряде составляет 300 км по новому стандарту WLTP.

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Премьера нового Peugeot 208 состоится на автосалоне в Женеве 5 марта.

В Сети появились первые снимки электрокара Peugeot 208
В Сети появились первые снимки электрокара Peugeot 208
В Сети появились первые снимки электрокара Peugeot 208


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 Теги: Peugeot 208, электрокар

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