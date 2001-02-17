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Раздел: Авто  
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Volkswagen показала обновленный Multivan

Volkswagen показала обновленный MultivanПродажи нового Volkswagen Multivan запланированы на осень текущего года,

Немецкая компания показала обновленный микроавтобус Volkswagen Multivan, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Экстерьер модернизированного Volkswagen Multivan отличается новой радиаторной решеткой, иным передним бампером и пересмотренной оптикой.

В моторную гамму микроавтобуса вошли 2,0-литровый турбированный дизельный агрегат мощностью от 90 до 199 л.с., а также электрический двигатель производительностью 112 л.с.

Электромотором оснащается спецверсия Multivan, которая была создана совместно с тюнинг-ателье ABT Sportsline. Модель получила систему полного привода и роботизированную трансмиссию DSG.

В список оснащения новинки входит электроусилитель руля, а также набор современных систем активной безопасности: система стабилизации машины, удержание полосы и автоматическая парковка с предупреждением столкновений с препятствиями при движении задним ходом, а также ассистент маневрирования с прицепом.

В интерьере обновленного микроавтобуса появилась 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, усовершенственная мультимедийная система со встроенной SIM-картой, благодаря которой можно использовать онлайн-сервисы. Также имеется беспроводная зарядка для смартфонов, измененная передняя панель, карты передних дверей и новый руль.

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Старт продаж нового Volkswagen Multivan запланирован на осень текущего года, а также к этому моменту немецкий автопроизводитель презентует модернизированные модификации Caravelle и Transporter.

Volkswagen показала обновленный Multivan
Volkswagen показала обновленный Multivan


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 Теги: Volkswagen, микроавтобус

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